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蘋果突大當機！iCloud、App Store爆災情：千名用戶回報

▲根據服務中斷追蹤網站Downdetector數據，美國東部時間上午11點30分起，開始出現零星回報案例，但在短短一小時內激增數千起回報。（圖／翻攝Downdetector.com）

蘋果官方證實出包！服務中斷原因找到了

蘋果、微軟接連出包！官方皆強調：非網路攻擊

▲微軟於上周五11月13日傳出全球大當機災情，旗下Outlook、Teams等服務都都傳出異常，就連台灣用戶也有影響。（圖／翻攝Outlook頁面）

蘋果（Apple）多項應用程式於台灣時間18日凌晨驚傳大當機，數千名用戶向服務中斷追蹤網站Downdetector.com回報，突然出現iCloud帳號無法登入、App Store無法下載應用程式等情況。根據蘋果發言人說明，此次故障是因內部系統更新引起，強調並非受到網路攻擊，目前多數系統已陸續恢復正常運作。蘋果多項服務出現大規模中斷狀況，iCloud、App Store都受到波及，有用戶反映出現無法登入、無法下載應用程式等問題。根據服務中斷追蹤網站Downdetector數據，於美國東部時間上午11點30分起，便出現零星回報案例，但在短短一小時內增加數千起回報，影響範圍遍及全球，包括美國、巴西、希臘和拉脫維亞等地皆有。今（18）日台灣凌晨2時16分左右，蘋果官方亦針對突發狀況列出4項已知問題，包括iCloud帳號無法登入或變慢，App Store與Apple Music服務中斷，眾多用戶暫時無法從裝置購買AppleCare等，也有部分用戶反映Apple Pay和iPhone啟用也出問題。根據外媒《9to5Mac》報導，蘋果發言人表示，本次故障是由於內部系統更新導致，並非受到網路攻擊，目前多數系統已陸續恢復正常運作，用戶逐漸恢復iCloud及App Store使用，但官方並未透露詳細故障細節。值得一提的是，同一時間網站測試平台Optimizely傳出攻擊事件，涉及178家機構網站受影響，部分惡意程式鎖定舊版iPhone與iPad竊取信用卡資料，高達約7000美元加密貨幣在9小時內遭竊。官方回應表示已修補漏洞，並採取帳號保護及額外防護措施。近期多家科技巨頭與政府機構接連發生系統當機，除了蘋果以外，微軟於上周五傳出全球大當機災情，旗下Outlook、Teams等服務都都傳出異常，服務中斷長達24小時。後續經過微軟調查，發現導致服務中斷的原因是伺服器健康檢查失敗，以及內部連線異常和伺服器容量不足，未發現任何遭到網路攻擊的跡象。