入秋最強冷空氣今（18）日南下，有望挑戰今年首波大陸冷氣團！氣象專家林得恩指出，最冷時段將落在週五（20）至週六清晨，中部以北及宜花低溫急凍下探13度。不過他也點出氣象分級標準，直言入秋以來台灣仍僅受東北季風影響，「真正冷的氣團都還沒下來！」
🟡挑戰入秋首波冷氣團，週五六清晨下探13度
根據中央氣象署觀測資料顯示，今（18）日清晨全台平地最低溫落在新竹關西鎮，僅剩 14.9 度。氣象專家林得恩今早在臉書粉專「林老師氣象站」撰文分析，今天報到的這波冷空氣威力明顯增強，強度有機會正式達標「大陸冷氣團」等級，其中 週五（20）至週六（21）清晨將是最為寒冷的時段。
林得恩進一步公布各地低溫預估，屆時中部以北與宜花地區低溫僅剩 13 至 15 度，金門和馬祖低溫約 14 至 15 度，南部、澎湖及台東地區低溫也將滑落至 17 至 19 度。他特別提醒，西半部地區容易受到「輻射冷卻」效應影響，夜晚至清晨的實際氣溫還會再更低一些，早出晚歸民眾務必做好保暖。
🟡林得恩揭冷氣團標準，真正寒冷氣團尚未報到
針對外界關注的冷空氣強度分級，林得恩引用中央氣象署數位科普網說明，大範圍冷空氣南下時，氣象上通常會依據北方高壓通過時的風場變化，以及冷空氣抵達台灣附近的降溫強度來定義，並以「台北氣象站」量測到的最低氣溫作為判定標準：
大陸冷氣團：東北季風吹拂期間，台北站最低溫介於 12 度至 14 度（含） 之間。
強烈大陸冷氣團：台北站最低溫進一步降至 10 度至 12 度（含） 之間。
寒流（寒潮）：台北站最低溫跌破 10 度或以下。
林得恩強調，回顧今年入秋迄今，台灣其實都還只停留在「東北季風」影響的階段，連大陸冷氣團的門檻都尚未真正跨過，直言「真正冷的氣團，都還沒下來！」提醒民眾隨著時序進入深秋轉冬，後續冷空氣將一波接一波南下，禦寒衣物可得提早備妥。
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根據中央氣象署觀測資料顯示，今（18）日清晨全台平地最低溫落在新竹關西鎮，僅剩 14.9 度。氣象專家林得恩今早在臉書粉專「林老師氣象站」撰文分析，今天報到的這波冷空氣威力明顯增強，強度有機會正式達標「大陸冷氣團」等級，其中 週五（20）至週六（21）清晨將是最為寒冷的時段。
林得恩進一步公布各地低溫預估，屆時中部以北與宜花地區低溫僅剩 13 至 15 度，金門和馬祖低溫約 14 至 15 度，南部、澎湖及台東地區低溫也將滑落至 17 至 19 度。他特別提醒，西半部地區容易受到「輻射冷卻」效應影響，夜晚至清晨的實際氣溫還會再更低一些，早出晚歸民眾務必做好保暖。
針對外界關注的冷空氣強度分級，林得恩引用中央氣象署數位科普網說明，大範圍冷空氣南下時，氣象上通常會依據北方高壓通過時的風場變化，以及冷空氣抵達台灣附近的降溫強度來定義，並以「台北氣象站」量測到的最低氣溫作為判定標準：
大陸冷氣團：東北季風吹拂期間，台北站最低溫介於 12 度至 14 度（含） 之間。
強烈大陸冷氣團：台北站最低溫進一步降至 10 度至 12 度（含） 之間。
寒流（寒潮）：台北站最低溫跌破 10 度或以下。