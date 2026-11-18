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台股今（18）日開盤走揚，加權指數以40,720.09點開出，較前一交易日收盤上漲627.98點，漲幅約1.57%，盤中最高來到40,938.20點，最低為40,610.33點，開盤呈現反彈走勢。台積電（2330）開盤上漲30元至2200元，隨後持續走揚，截稿前上漲40元至2210元。回顧前一交易日（17日），台股受到市場賣壓影響，加權指數終場下跌947.97點，跌幅2.31%，收在40,092.11點，成交金額約9618億元，市場持續關注指數能否守住4萬點關卡。美股17日收盤漲跌互見，道瓊工業指數下跌848.75點，跌幅1.64%，收50,759.42點；標普500指數下跌76.06點，跌幅1.03%，收7,340.53點；那斯達克指數下跌181.37點，跌幅0.74%，收24,328.38點。費城半導體指數則逆勢上漲32.23點，漲幅0.34%，收9,642.88點。市場持續關注人工智慧（AI）產業投資回報及科技股估值等議題。另外，輝達公布最新財報及本季營收展望優於市場預期，盤後股價上漲約4%，相關消息也成為科技股後續走勢的重要觀察焦點。