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輝達創辦人黃仁勳辭去執行長後，外媒《華爾街日報》揭露他掌舵時的管理文化。報導指出，當時約有60人直接向黃仁勳報告，35歲的女兒黃敏珊（Madison Huang）則在實務上扮演幕僚長角色。一名曾與黃家共事的人形容，黃仁勳和子女在輝達受到的待遇宛如「王室」；另有受訪者指出，黃仁勳曾在會議上當眾斥責主管，女兒也曾用「金魚」嘲諷記不住事情的員工。據報導，黃仁勳偏好扁平的組織，經常直接參與工程及營運決策。一場高階主管晨會上，資深主管特洛伊（Vladimir Troy）回報資料中心建設進度落後，遭黃仁勳當著與會者的面以粗話斥責，也有曾共事的人說，黃仁勳平時會親自向員工道謝，對工作表現卻毫不留情。黃敏珊曾接受廚藝及侍酒訓練，也曾在精品集團LVMH從事行銷，2020年以暑期實習生身分進入輝達，後來在開發模擬真實世界的AI模型部門擔任資深職務。她也是公司內部暱稱「The Band」的小型主管團隊成員，經常跟隨父親出席海外活動，協助修改簡報影片。2025年黃仁勳在台北一場活動登台前，她也曾在後台和父親一起準備講稿。黃仁勳的兒子黃勝斌在機器人部門工作，女婿卡普雷茲也在輝達任職。曾與黃敏珊共事的人表示，她有時會用「死人臉」（dead face）形容員工，也曾以「金魚」取笑記不住事情的同事。據員工說法，有人曾向人資部門反映，但不清楚公司是否採取後續措施。也有同事緩頰，認為她像要求嚴格的主廚或教練，這種作風能推動工作進度。輝達11月12日公告，黃仁勳已辭去總裁、執行長及董事職務，由財務長柯蕾絲（Colette Kress）兼任代理執行長。黃仁勳表示若董事會認為有利於公司，他願意回任；輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）則在美國時間17日的財報電話會議上表示，董事會無意讓他重掌執行長一職。