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相隔19年再任APEC代表 施振榮坦言深感責任重大

近年AI快速發展 施振榮：思考人類如何與AI共創價值

強調台灣是全球AI供應鏈重要夥伴 將向各國分享經驗

喊「帶著微笑、自信而來」 盼向國際展現台灣貢獻

2026亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議今（18）日在中國深圳登場，宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮受總統賴清德委託，擔任台灣領袖代表，今日率團搭機前往深圳。這也是施振榮繼2007年澳洲雪梨APEC後，相隔19年再次擔任領袖代表。他在登機前強調，台灣是全球科技、AI產業及供應鏈不可或缺的重要夥伴，此行將遵照總統指示，積極與各會員經濟體交流，分享台灣長期累積的經驗與優勢，並表示「台灣將帶著微笑、自信而來」。施振榮今早在機場發表談話，國安會秘書長、外交部次長葛葆萱均出席送機。施振榮指出，這是他繼2007年出席澳洲雪梨APEC經濟領袖會議後，再次擔任台灣領袖代表，對於總統的信任深表感謝，「我深感這次責任重大。」回顧19年前的APEC經驗，施振榮表示，當年曾提出「機會數位中心（ADOC 2.0）」倡議，希望結合政府與民間企業力量，協助縮短APEC各會員經濟體之間的數位落差，同時促進綠色成長及永續發展。施振榮表示，近20年來，全球經貿環境已出現重大變化，數位轉型與人工智慧快速發展，不僅改變產業面貌，也為亞太區域帶來新的機會與挑戰。他說，無論是過去經營國際企業，或如今面對AI發展帶來的變革，自己始終秉持不斷學習的精神，「思考人類如何與AI共同創造價值。」談及台灣在亞太區域的角色，施振榮指出，台灣是全球科技、AI產業及供應鏈不可或缺的重要夥伴，也是亞太區域值得信賴的合作成員。台灣政府與企業持續透過公私協力及對外投資，與AI相關產業發展夥伴合作，希望讓更多合作對象享有人工智慧帶來的紅利。施振榮強調，此次參與APEC，將遵照總統指示，與各會員經濟體積極交流，分享台灣在相關領域長期累積的豐富經驗及優勢，「向國際社會展現台灣的實力及貢獻。」施振榮最後再表示，台灣將積極分享科技產業及供應鏈發展的經驗，讓國際社會看見台灣的實力與貢獻。他並說，「台灣將帶著微笑、自信而來。」感謝各界的熱情支持，「祝福各位身體健康，祝福大家，謝謝。」賴清德12日出席APEC代表團行前記者會時，曾交付施振榮3項重要任務，包括向國際傳達台灣對APEC的貢獻與參與意願、展現台灣在半導體及AI供應鏈的關鍵角色，以及強調區域和平穩定對經濟繁榮的重要性。