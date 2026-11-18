最後一輪中山資格賽將於26日開打，將由中國、捷克、尼加拉瓜與英國，「4搶2」爭奪最後2張正賽門票

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12強賽擴編到16隊參賽 中華隊拚衛冕

中山資格賽最後4搶2 尼加拉瓜、中國被看好前進正賽

其中中國坐擁主場優勢，《WBSC》官網也特別提到，中國過去在WBC經典賽好表現，包含第2屆曾在東京巨蛋以4：1擊敗中華隊，「寫下具有里程碑意義的勝利。」

2027年世界棒球12強將於明年11月8日開打，中華隊作為上屆世界冠軍，本屆將力拼衛冕。根據《WBSC》官網撰文，，這4隊過去雖然都未參與過12強賽，但過去皆在國際賽有豐富經驗，中國更被點名曾在WBC擊敗過中華隊，「在主場球迷的助威下，中國隊將迎來隊史首度搶下世界棒球十二強錦標賽參賽席次的絕佳機會。」世界棒球12強為了讓更多國家參與棒球，首度擴編到16隊參賽，目前14席已經出爐，分別是上屆冠軍中華隊、日本、韓國、美國、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲、多明尼加、西班牙與義大利。最後2席將在最後一輪中山資格賽中產生，本次資格賽將於11月26日至11月28日，在中國廣東省中山市小欖國際棒壘球中心正式開打，參賽國為中國、捷克、尼加拉瓜與英國，賽制採用單循環，戰績前2名球隊獲得前進正賽資格。中國、捷克、尼加拉瓜與英國過去都未參加過12強賽，其中世界排名15的尼加拉瓜，作為南美傳統勁旅，被看好有機會搶下其中一席，另外第16的捷克與第19的中國也有機會，《WBSC》官網撰文中也寫明，擴編後12強迎來全新賽制，將超級循環賽概念導入，從預賽、複賽再歷經超級循環賽才到最後獎牌戰，作為上屆世界冠軍，台灣也獲得承辦A組預賽和複賽資格，將於11月8日至12日於台北大巨蛋進行，而超級循環賽、獎牌戰，則會移師到東京巨蛋。