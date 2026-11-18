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由退輔會轉投資的欣欣百貨，今（18）日爆出總經理周國健趁參加中秋餐會時，竟趁酒酣耳熱、賓客相繼離席時，對5名女職員毛手毛腳、逼十指交扣、企圖摟抱，事後更傳出辯稱忘記了，甚至說請好律師準備反擊。對此，退輔會主委嚴德發證實此事，稱立刻請財團法人榮民榮眷基金會成立專案小組，輔導、協助、照顧當事人，也聘請律師依法律程序維護權益。不過面對媒體詢問是否先將周國健停職調查，嚴德發解釋欣欣百貨是上市公司、民股，不是退輔會的建制單位，按照權責須由董事會程序決定去留，由董事會來決定。嚴德發說，目前該案地方政府、當地派出所都完成立案跟備案，也約談當事人啟動正式調查，退輔會的立場是在將來調查程序結案後，會以公股身分要求欣欣百貨按照法律裁定的程序，依法處理，勿枉勿縱。不過媒體追問，退輔會持股49%是大股東，嚴德發則說，他們不到50%，超過50%就是國營企業，由他們來主導，但因為沒有到50%，所以只算是股東一部分。媒體再問，那退輔會作為大股東會希望他停職嗎？另外調查似乎沒有盡到保密義務，相關資料都直接放在受害人桌上。嚴德發說，現在啟動法定的程序，依法處理，相關資料都沒有提供，基金會也都盡到保密責任，配合當事人權益。退輔會則說，事件發生後本會高度重視，以「依法處理、保障當事人權益」為優先原則，立即要求該基金會啟動關懷機制、聘請律師提供法律協助，並指派專人進行輔導。目前地方政府已立案，全案刻正調查中。未來視調查結果，以公股立場要求公司適法處理，勿枉勿縱。