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▲王安冉在微博踢爆新秀出軌，還帶女兒見女友。（圖／翻攝自微博@啊别吃王安冉）

離婚的事情已成定局，我做過的錯事我已經用自己的實際行為買了單。 我沒有嫖娼，沒有做過任何的違法行為！ 離婚是雙方商議後共同做出的選擇，我有我的問題，這已經是兩年前的過往。 做錯的地方我認，但不代表兩年後的今天還應該用過去的事情占用公共資源發洩自己的情緒。



撫養費和離婚時候的條件是我給妳開的，從2000漲到3000，我沒說過一個不字。 至於50萬，是妳說今天看不到錢妳要帶著JOJO去死！我找身邊的人當天湊給妳的。



關於歌詞，《了不起》這首歌是我很喜歡的作品，這不是一首情歌， 而是對身邊所有人的感恩，這句歌詞經過了好幾版的更改，最後我敲定了現在的版本。 在我們還在一起的時候，給一個孩子的媽媽寫歌有錯嗎？離婚了之後用這句詞來攻擊我的感情問題， 本身就和這個歌名相悖，對於這個作品我感到很遺憾，我會重製歌詞，但起碼當時感謝妳的心態是真的。



jo的生日禮物都在我的家裡，是因為當天她最喜歡這個貓頭鷹，愛不釋手，我就讓她帶回去了。 在我家裡我也給她準備了很多玩具和禮物，就是為了她回來的時候不會覺得無聊，妳看不到的東西不代表不存在。



離婚2年，每一次的探視，妳都帶著情緒化，從而產生了很多的麻煩。 每一次我去接jo我的內心都很矛盾，見到她我非常非常的開心，但每次想到要面對妳的諸多麻煩， 我都要深吸一口氣做好心理準備，我感到力竭，到底是我不看孩子，還是妳有意無意在引導我不探視？ 關於孩子的週歲宴，第一次我參與了，為什麼第二次我沒有去，當天去的朋友們都心知肚明。 我在jo的兩歲生日前，已經做了很多的準備，我想單獨給她舉辦生日宴，提前9天我就在跟妳約時間，妳都拒絕了， 無非想讓別人覺得我是一個不負責任的父親，孩子生日都不參加。





中國饒舌歌手新秀（本名季正寧）遭前妻王安冉發文踢爆婚內多次劈腿，還在她生產隔天砸千元人民幣抖內性感女主播，稱呼對方「寶寶」，新秀也發長文回擊，承認在婚姻中有做錯的地方，但否認買春。王安冉在微博踢爆新秀在婚姻期間多次出軌，在她產後隔天就花錢抖內女主播，且離婚時講好的50萬元人民幣補償金（約新台幣246萬元）也是她積極爭取才拿到，並不是男方主動給的。對於王安冉的指控，新秀坦承自己確實在婚姻中有做錯的地方，但否認買春，「我沒有嫖娼，沒有做過任何違法行為！」對於50萬元補償金一事，新秀表示遭到王安冉情緒勒索，到處湊錢才給出這筆費用。新秀坦言和王安冉已經離婚2年，過去為了避免爭議，一直保持沉默，如今也希望紛爭停止，並表示將來不再回應相關問題，不排除透過法律途徑解決。並表示，「我不是一個好丈夫，但我一定會做好一個好父親」。回應一個都知道的秘密是是非非，總是拿到網路上大肆宣傳，無非就是宣洩自己的個人情緒，兩年了，我從未回應過任何言論。 身邊所有的人問及此事，我只能搖頭說一句都過去了，我不是不想回應。jo會長大，她是一個獨立的人，不是誰的附屬品，我不想以後她的生活環境因為父母雙方在網路上的爭吵， 讓人指指點點，讓人取笑，我不回應是因為事情終究會過去，我們的離婚和孩子到底見了誰， 不過是別人吃飯喝茶時候的談資和笑話，但是對於jo，不是的，對於她可能是一輩子的事情。淡化回應，只是為了讓漩渦早點過去，在她記事懂事之前過去，這樣可能對她的傷害能減少一些而不是繼續擴大。 這就是妳為了孩子好的方式嗎？我的工作已經停擺了很久，我也在開始新的生活，想盡一切辦法， 為了我自己，也為了讓jo以後覺得她老爸是一個能看得清問題、也能解決問題的人。關於我帶著孩子見我女朋友的點，我只想說，離婚後這註定是會發生的，無論是我還是妳。 不要什麼人都牽扯進來，我的女朋友沒有做錯任何事。 她坦然地接受了我離婚有孩子並且非常喜歡jo，昨天和我一起帶著jo一整天，餵她吃飯，給她洗圍兜， 帶她拍照。我不清楚jo長大會不會接受她，但是至少昨天她們很開心，jo回家的時候是開心的吧？反而妳，因為她開心，變得不開心了？妳說我為什麼讓兩歲的jojo去承受這一切，兩歲的她只知道什麼是開心。 同理，為什麼要讓未來會長大的她，來承受我們兩個的事情帶來的後果？ 妳說我讓她去接受一個「陌生人」， 未來的她要接受的，才是因為妳在宣洩情緒時，要面對的所有網路上的陌生人。 我是孩子的父親，我不會去做傷害她的事情，我也要有自己的新生活，但jo永遠屬於我新生活的一部分。關於jojo，我很遺憾，我給不了完整家庭能盡到的所有職責， 但離異家庭的父親，也不會讓她缺失父愛，我給不了她日常點點滴滴的陪伴， 我能做的，只有盡力讓她生活在一個乾淨快樂沒有人打擾的成長空間。以上回覆，不是我作為饒舌歌手新秀的回覆， 是一個父親，在此請求各位網友，不要再讓輿論發酵。 我不是一個好丈夫，但我一定會做好一個好父親。 這一次我不會再為妳的情緒買單，妳也別再用不給看孩子當成威脅我的點， 我有探視權，如果不讓我看孩子，我們法院見。再次因為這些小事占用公共資源而感到抱歉，這次回應是因為淡化並沒有讓事情過去， 反而一再再而三地讓人討論，網路是分享美好生活的平台，不是用來攻擊的武器。 每一次妳在網路上的抨擊我都沒有在私下阻止過妳，因為我太清楚妳就是這樣的人，我改變不了妳， 但我可以做好我自己，從此以後，我不會再回應妳的任何言論。