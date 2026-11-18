大衣外套、冬裝準備搬出來穿！今（18）日下半天起，北部及東北部開始逐漸轉涼，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，周四將會有一波較強冷空氣逐步南下，強度有可能達到大陸冷氣團等級，其中周五（20日）晚間至周六（21日）最冷，北部低溫下探13度。
今下午起中部以北就先變天！周四「首波大陸冷氣團」南下越晚越冷
氣象粉專「氣象報馬仔」表示，今天午後東北季風強度再增強，中部以北及東北部地區晚間氣溫轉變，由白天的偏暖逐漸轉為偏涼體感，各地到了晚間溫度就開始降低5度至7度，北部地區剩下20度。
「氣象報馬仔」提到，接下來這波較強冷空氣預計本週四白天逐步南下，強度有機會達大陸冷氣團等級，尤其北部及東北部地區，周四白天高溫僅剩17至18度，加上水氣增多，整日濕冷感受相當明顯。中部地區周四也明顯轉涼，南部地區雖白天仍相對溫暖，但入夜後氣溫也將明顯轉變，周四晚間呈現越晚越冷態勢。
周五至周六清晨最冷！回暖時間、下波變天時段出爐
「氣象報馬仔」提醒，周五晚間至周六清晨將是該波強冷空氣強度最強之時段，周六晚間至周日清晨為次冷時段，北部地區低溫預估約13度，中部約15度，南部約17度，東部約15度，厚外套及大衣可以提前準備了，務必做好保暖措施。
至於何時會回暖，中央氣象署則預估，22日東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，不過清晨各地天氣仍較冷；22日、23日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。不過下周二（24日）鋒面通過及東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，入冬氣氛濃厚，民眾接下來早晚都要注意保暖。
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氣象粉專「氣象報馬仔」表示，今天午後東北季風強度再增強，中部以北及東北部地區晚間氣溫轉變，由白天的偏暖逐漸轉為偏涼體感，各地到了晚間溫度就開始降低5度至7度，北部地區剩下20度。
「氣象報馬仔」提到，接下來這波較強冷空氣預計本週四白天逐步南下，強度有機會達大陸冷氣團等級，尤其北部及東北部地區，周四白天高溫僅剩17至18度，加上水氣增多，整日濕冷感受相當明顯。中部地區周四也明顯轉涼，南部地區雖白天仍相對溫暖，但入夜後氣溫也將明顯轉變，周四晚間呈現越晚越冷態勢。
「氣象報馬仔」提醒，周五晚間至周六清晨將是該波強冷空氣強度最強之時段，周六晚間至周日清晨為次冷時段，北部地區低溫預估約13度，中部約15度，南部約17度，東部約15度，厚外套及大衣可以提前準備了，務必做好保暖措施。
至於何時會回暖，中央氣象署則預估，22日東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，不過清晨各地天氣仍較冷；22日、23日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。不過下周二（24日）鋒面通過及東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，入冬氣氛濃厚，民眾接下來早晚都要注意保暖。