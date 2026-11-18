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今下午起中部以北就先變天！周四「首波大陸冷氣團」南下越晚越冷

各地到了晚間溫度就開始降低5度至7度，北部地區剩下20度。

接下來這波較強冷空氣預計本週四白天逐步南下，強度有機會達大陸冷氣團等級，尤其北部及東北部地區，周四白天高溫僅剩17至18度

▲今（18）日下半天起，北部及東北部開始逐漸轉涼，今晚就下跌7度，周四較強冷氣團南下，全台開始降溫。（圖／氣象報馬仔臉書）

周五至周六清晨最冷！回暖時間、下波變天時段出爐

周五晚間至周六清晨將是該波強冷空氣強度最強之時段，周六晚間至周日清晨為次冷時段，北部地區低溫預估約13度，中部約15度，南部約17度，東部約15度

22日東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升

不過下周二（24日）鋒面通過及東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼