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藍白共推的民眾黨嘉義市長候選人張啓楷被爆料，在跑行程途中當街撒尿，引起外界撻伐。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（18）日受訪時先是驚呼，「真的假的？」並打趣說要設運動驛站，隨後自爆他在車上也固定放置行動廁所。《鏡週刊》報導，民眾投訴，張啓楷4月19日出席國民黨副主席季麟連在嘉義市眷村社區經國新城、精忠新城舉辦的團結座談會，竟然在經國新城人行道一帶當街撒尿。沈伯洋上午赴台北花市掃街拜票，媒體詢問張啓楷當街撒尿一事，議員候選人高嘉瑜聽聞後立刻大笑，沈伯洋則是驚訝反問高，真的假的？高則笑著點頭。沈伯洋接續說，這表示應該要在那邊設運動驛站，首先，因為跑行程有時候很長，當然有時候大家會尿急等等之類，但在路邊上廁所，有礙觀瞻。沈伯洋透露，像他在的車上，會固定放行動廁所，因此應該多準備這些東西，比較有幫助，也能協助環境整潔。媒體關切，選戰倒數，平均一天可以睡幾個小時？沈伯洋說，前天幾乎沒有睡，今天有稍微補了一下，大概兩三個小時。沈伯洋說，他們這幾天不只行程多，要準備的資料也越來越多，像今天還有很多其他的會面，有一些是非公開的，有一些是公開的，包含針對創業青年、針對企業、做商圈的市民。沈伯洋提到，因為大家知道他會回答問題，也會事先寫好問題、現場追問，雖然準備需要時間，但問題越來越多，代表越來越健康，因為人民都能得到答案。