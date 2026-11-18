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@TeslaBoomerMama Blue check coming back for free on the house



— Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2026

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳辭去執行長後，個人X（推特）帳號一度同時失去藍勾勾與輝達徽章。網友貼出前後對照圖，身為X的老闆馬斯克（Elon Musk）17日親自留言，表示會免費恢復藍勾勾，目前黃仁勳的藍勾勾已重新出現。輝達12日公告，黃仁勳已辭去總裁、執行長及董事職務，由財務長柯蕾絲（Colette Kress）兼任代理執行長。據《Business Insider》報導，黃仁勳的X簡介也從原本列有執行長頭銜，改為只保留「Founder of NVIDIA」（輝達創辦人），原先連到輝達官網個人介紹的網址也被移除，背景橫幅則從輝達綠換成灰色。網友貼出的前後截圖顯示，黃仁勳帳號名稱旁原本有藍勾勾和一枚輝達標誌，之後兩者一度同時消失。依X官方說明，藍勾勾是個人帳號的訂閱認證標記，旁邊印有輝達標誌的則是企業關聯徽章，用來顯示帳號與該組織的關係。馬斯克在網友貼文下方回覆：「Blue check coming back for free on the house」，意思是「藍勾勾免費回歸，由官方買單」，目前藍勾勾已重新出現在黃仁勳的帳號上。黃仁勳的藍勾勾恢復後，不少網友湧入馬斯克的留言區，讚他是真朋友。有人開玩笑說：「你人真好，我想黃仁勳最近手頭一定很緊，這年頭要老實賺點錢可不容易！」也有人用歌名打趣：「他不重，他是我兄弟！」另有網友替黃仁勳抱不平，直言「輝達這樣對他不太厚道」，也有人直接稱讚馬斯克：「你真是個好人」、「你這份正直和真誠，真的很鼓舞人。」然而馬斯克確實公開承諾免費恢復，藍勾勾後來也確實回來了，至於最初是誰撤下標記，以及從留言到恢復究竟隔了多久，一般使用者無從得知。