我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾怒嗆：太噁心、真誇張

若屬實恐挨罰 最高可處6000元罰鍰

藍白共推的嘉義市長候選人張啓楷今（18）日遭爆在嘉義市區街頭便溺！週刊報導，民眾投訴4月19日下午行經新榮路、永安街口時，目擊一名身穿白色背心、藍色短袖及卡其褲的男子站在人行道灌木前，約30秒後轉身拉整褲子，民眾隨後看清面貌，驚呼「張啓楷餒！」相關畫面全被行車紀錄器拍下。不過張啓楷截至目前尚未對此回應。根據《鏡週刊》刊出的行車紀錄器畫面顯示，一名男子被拍到在路邊低頭面對草叢，雙手置於身前，維持固定姿勢約30秒，之後轉身、微彎腰整理褲子，接著與身旁另一名紅衣男子離開。而拍下這段畫面的車內民眾一開始還疑惑詢問「那人是站在那裡尿尿嗎？」接著便認出「那個是張啓楷嗎？」待男子走近後，更有人直呼「哎呦！張啓楷餒！」、「站在那裡尿尿！」據《鏡週刊》報導，張啓楷當天下午曾出席國民黨副主席季麟連在嘉義市經國新城、精忠新城舉辦的團結座談會，而爆料所指地點正位於經國新城一帶人行道。不過該張啓楷至今尚未回應。政論名嘴吳靜怡則轉貼這段影片，怒批「這種水準嚇爛嘉義市民了」，大批民眾也紛紛留言批評：「薯尿未及」、「留嘉義市人民看」、「有這樣水準的候選人很丟臉」、「是小狗嗎」、「像酒醉大叔在路邊亂尿尿」、「太噁心了吧」、「真的假的啦，然後去掃街握手嗎？」、「這鍋是民眾黨要背？還是國民黨？」、「真誇張」等，甚至有人指出，事發地點附近約200公尺內就有便利商店可使用廁所。值得注意的是，若最終確認張啓楷有隨地便溺行為，依《廢棄物清理法》第27條第7款規定，可能面臨新台幣1200元至6000元罰鍰；實際是否開罰，仍須由主管機關依事證認定。