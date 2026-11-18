入秋最強冷空氣今（18）日南下，全台氣溫明顯下滑，民眾也高度關注台灣高山是否迎來今年首場初雪？中央氣象署最新預報指出，隨著冷空氣與水氣配合，週四（19）晚間至週五期間，海拔3500公尺以上高山有結冰及零星降雪機率，玉山、雪山等百岳有望一睹銀白美景。
🟡週四晚至週五條件配合，3500公尺拚初雪
根據中央氣象署發布的天氣趨勢預報，隨著東北季風增強及冷空氣南下，明（19）日基隆北海岸、大台北、桃園及東半部地區仍為陰雨天氣，中南部山區亦有局部降雨。氣象署特別在預報小叮嚀中指出，週四（19）晚間至週五（20）這段期間，若低溫與水氣條件相互配合，全台海拔 3500 公尺以上高山有機會出現結冰及零星降雪。
🟡合歡山高度未達門檻，高山追雪留意路面結冰
不少追雪族也好奇熱門景點「合歡山」是否有機會飄雪？由於合歡山主峰海拔約 3417 公尺、武嶺約 3275 公尺，略低於氣象署預估的 3500 公尺雪線門檻，加上週五白天起水氣逐步減少、環境轉乾，合歡山降雪機率相對較低，但清晨仍不排除出現霧淞或結霜現象。
中央氣象署提醒，週四晚間至週五高山地區除了有降雪機率外，部分路段也可能因低溫出現路面結冰與濕滑狀況；此外，沿海空曠地區易有強風大浪，計畫前往高山健行或海邊活動的民眾，務必提前確認路況並注意保暖與行車安全。
🟡週末先濕冷後轉乾冷，週五清晨低溫探13度
至於平地氣溫變化，氣象署表示，週三、週四冷空氣逐步南下，北台灣體感濕涼且越晚越冷；週五（20）至週六（21）水氣減少轉為乾冷型態，也是冷空氣威力最強的時段，中部以北及宜花低溫下探 13 至 15 度，局部地區受輻射冷卻影響甚至可能更低，南部地區日夜溫差劇烈，直到週日（22）白天才會逐步回暖。
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根據中央氣象署發布的天氣趨勢預報，隨著東北季風增強及冷空氣南下，明（19）日基隆北海岸、大台北、桃園及東半部地區仍為陰雨天氣，中南部山區亦有局部降雨。氣象署特別在預報小叮嚀中指出，週四（19）晚間至週五（20）這段期間，若低溫與水氣條件相互配合，全台海拔 3500 公尺以上高山有機會出現結冰及零星降雪。
不少追雪族也好奇熱門景點「合歡山」是否有機會飄雪？由於合歡山主峰海拔約 3417 公尺、武嶺約 3275 公尺，略低於氣象署預估的 3500 公尺雪線門檻，加上週五白天起水氣逐步減少、環境轉乾，合歡山降雪機率相對較低，但清晨仍不排除出現霧淞或結霜現象。
中央氣象署提醒，週四晚間至週五高山地區除了有降雪機率外，部分路段也可能因低溫出現路面結冰與濕滑狀況；此外，沿海空曠地區易有強風大浪，計畫前往高山健行或海邊活動的民眾，務必提前確認路況並注意保暖與行車安全。
🟡週末先濕冷後轉乾冷，週五清晨低溫探13度
至於平地氣溫變化，氣象署表示，週三、週四冷空氣逐步南下，北台灣體感濕涼且越晚越冷；週五（20）至週六（21）水氣減少轉為乾冷型態，也是冷空氣威力最強的時段，中部以北及宜花低溫下探 13 至 15 度，局部地區受輻射冷卻影響甚至可能更低，南部地區日夜溫差劇烈，直到週日（22）白天才會逐步回暖。