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邁阿密熱火隊正式宣布與知名遊戲大廠Rockstar Games展開夢幻聯動，為迎接全球玩家引頸期盼的電玩大作《俠盜獵車手6》（GTA VI）上市，熱火今（18）日公開以遊戲經典虛構城市「罪惡都市」（Vice City）為靈感的全新主題球場與戰袍設計。由於「罪惡都市」正是以邁阿密為原型打造，這次跨界合作一曝光便引發籃球迷與電玩迷熱烈迴響，熱火也將於美國時間周三晚間主場迎戰密爾瓦基公鹿之戰首度啟用這座「罪惡都市」主場，迎接被交易的希羅（Tyler Herro）等人重返卡西亞中心。根據《ESPN》轉述熱火官方釋出的合作細節，這場主題夜不僅將推出重新演繹的經典「罪惡都市」城市版特別戰袍，就連主場卡西亞中心（Kaseya Center）的屋頂字樣都將特別改裝為「歡迎來到罪惡都市」（Welcome to Vice City），營造濃厚的遊戲沉浸感。全新公開的硬木地板採用標誌性的粉紅、白與霓虹藍三色設計，球場正中央印有巨大的「Vice City」字樣，底線處則寫著「I heart（愛心圖案）Vice City」，此外在兩側籃下進攻熱區（dunker spot）附近更巧妙融入了象徵《GTA VI》的羅馬數字「VI」標誌，細節滿滿。自巴特勒（Jimmy Butler）時期以來，熱火的「罪惡都市」系列配色一直是全聯盟最受歡迎的城市版設計，如今由阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與阿德巴約（Bam Adebayo）領軍穿上特別版球衣踏上全新主題球場，話題性十足。這場萬眾矚目的「罪惡都市主題夜」將於美國時間周三晚間主場對陣公鹿時正式登場，時間點正好落在《GTA VI》正式發售前幾天。除了電玩聯名話題外，這場比賽更充滿濃厚的恩怨戲碼——休賽期在阿德托昆博重磅交易案中被送往密爾瓦基的前熱火主力後衛希羅等人，將首度以客隊球員身分重返邁阿密，屆時主場球迷究竟會為希羅過去的貢獻獻上掌聲，還是因休賽期與阿德巴約的風波給予噓聲，成為賽前另一大焦點。近期熱火擺脫開季低潮豪取5連勝，戰績躍居東區第4，老將射手湯普森（Klay Thompson）外線火力回春、控衛米切爾（Davion Mitchell）持續進化，搭配阿德托昆博的穩定統治力，讓南灘大軍重拾強權本色。面對目前在東區墊底、苦吞連敗的公鹿，熱火期盼在全新的「罪惡都市」主場延續連勝氣勢，緊咬東區前段班的費城76人與波士頓塞爾提克。