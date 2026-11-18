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選戰倒數10天，北市議員秦慧珠近日因言行爭議，引爆藍營強烈不滿。秦昨在政論節目中爆料，被民眾嗆「你來幹什麼，你不要來蹭蔣萬安」，她心想「誰要蹭他啊，就自己滾的遠遠的」。同黨籍的市議員游淑慧今（18）日凍未條，直言她的言行傷害蔣萬安選情的工具，更說祝福她選情一切安好、成功破圈，爭取到松信「小水滴」們的投票認可。「親者痛，仇者快」游淑慧批評，誰在看笑話？誰變成笑話？不知道當事人知不知道，節目開錄前「她的真心話」，直接透過直播流傳出去。看完之後，心裡真的有很多感觸。游淑慧說，大家總是在意別人怎麼對待自己，但偶爾也該回頭看看，自己說了什麼、做了什麼？，那些她認為的「友台」朋友們，究竟怎麼看待她的這些言行？是真的把她當成「良心」、志同道合的朋友？還是只是樂見她的言行，成為傷害蔣萬安選情的工具？有些事，不必晚輩說得太白。游淑慧更說，從來就沒有誰蹭誰的問題。每個人都在用自己的言行，決定自己要站在什麼位置。時間和選票，都會給出答案。選前最後十天，願多保留一些體力，少一些怨氣與怒意。用陽光、正向與笑容面對選民。秦慧珠昨在三立政論節目開始前和主持人王偊菁閒聊，稱昨天在南京東路前有個民眾說「你來幹什麼，你不要來蹭蔣萬安」，她心想「誰要蹭他啊，就自己滾的遠遠的」，助理也說好在沒去，那場是幫議員候選人許原榮辦，「我沒那麼笨」。秦慧珠更說，上次大安捷運站發貼紙，她看那個御用的名嘴「樊什麼東西」說是大安場邀他們去，一旁的鐘年晃補充「樊啟明」，秦續道，其實就是發在群組歡迎大家去，哪有說只能讓大安去，助理發蔣萬安行程，不去被講、去也被說，真的很討厭，還說議長戴錫欽、議員候選人李明璇喜歡黏蔣萬安，「我就懶得黏」。