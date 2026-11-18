我是廣告 請繼續往下閱讀

冷高壓分裂出海接連降溫 鄭明典：南部也會很有感

▲冷空氣周三起逐漸南下，北部、東半部率先轉雨，並伴隨降溫，週四起各地氣溫持續下降，周五、周六是最冷時刻。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周五、周六冷空氣最強 中部以北低溫探14度

冷空氣正逐漸南下，前中央氣象局局長鄭明典表示，這波冷高壓強度不弱，且將以分裂高壓型態接連出海，台灣不會一次降到最低溫，南部也會明顯有感。中央氣象署預報員賴欣國則指出，今（18）日起東北季風增強，周五、周六（11月20日至11月21日）冷空氣最強，達大陸冷氣團等級，中部以北低溫普遍下探14至15度。鄭明典透過臉書發文指出，「天氣逐漸轉變中，現在台灣上空雲量少，但是北方雲系逐漸接近，相對於這個時段的氣候平均，這次冷高壓不弱，不過冷高壓會以分裂高壓型態逐次出海，所以不是一次降溫就降到低點；且因為高壓偏南出海，所以南部降溫應該也會很有感」。賴欣國則說明，今天東北季風增強，桃園以北及宜蘭、花蓮有局部短暫雨，時間愈晚降雨機率愈高，各地低溫19到21度，北部、東半部上午仍較為舒適，高溫25到27度，不過下午天氣就會開始轉涼，中南部白天較為舒適溫暖，高溫28到31度，晚上之後也會轉涼。賴欣國提醒，明（19）日持續降溫，周五、周六冷空氣最強，不排除來到大陸冷氣團等級，中部以北、宜蘭早晚僅14至15度，南部及花東16至18度，西半部局部地區容易有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，周日冷氣團才會逐漸減弱。