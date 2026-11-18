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▲前MLB強投「神之左手」桑塔納（Johan Santana）透過規則五選秀轉往雙城，日後兩度奪下美聯賽揚獎，成為制度最成功案例之一。（圖／美聯社／達志影像）

大聯盟規則五選秀將於美國時間12月9日登場，未被放進40人名單的費城人火球男潘文輝、馬林魚台灣混血強打「龍仔」強納森・龍（Jonathon Long），都有可能被其他球團挑走。這項制度看似是原球團「漏掉」潛力新秀，實際目的則是避免球隊長期囤積人才，讓缺乏機會的球員轉往新東家。其中最傳奇的成功案例，就是兩屆賽揚獎得主、「神之左手」桑塔納（Johan Santana），而台灣最著名的例子則是曾從新人聯盟跳級大聯盟的王維中。規則五選秀名稱來自大聯盟規章第5條，主要對象並非尚未進入職棒的業餘球員，而是已經在小聯盟效力數年、符合資格，卻未被原球團放入40人名單保護的選手。依現行規定，球員若在18歲或以下簽約，通常經過5個球季後取得資格；19歲以上簽約者，則通常經過4個球季。其他球團若願意付出10萬美元，就能在規則五選秀的大聯盟階段將其挑走。不過，新球團不能選完後直接把球員藏回小聯盟。被選中的球員必須進入40人名單，且原則上整季留在26人名單，至少累積90天現役登錄；若新東家不願繼續占用名額，必須先通過讓渡程序，再以5萬美元讓原球團取得買回機會。也因為必須占用一個大聯盟席次，各隊通常偏愛能擔任多個位置的工具人，或可以在牛棚負擔低張力局面的投手。潘文輝若被選中，代表他可能不必依序從2A、3A往上爬，而是直接獲得挑戰大聯盟開季名單的機會。規則五選秀史上最著名的成功故事，發生在1999年。當時桑塔納仍在太空人低階小聯盟發展，尚未成為外界熟悉的頂級新秀，太空人也沒有將他放入40人名單。馬林魚以第2順位選中桑塔納，再依照事前安排將他交易至雙城。桑塔納2000年新人球季防禦率高達6.49，雙城仍依規定將他留在大聯盟，主要擔任長中繼及臨時先發。等到限制解除後，球團才將他送回小聯盟調整變速球與先發節奏。這項耐心投資最後獲得驚人回報。桑塔納在2004、2006年兩度拿下美聯賽揚獎，2006年更包辦勝投、防禦率與三振三冠王。太空人當年未保護的一名低階小聯盟投手，最終成為同世代最具代表性的左投之一。規則五選秀也曾挖掘出包提斯塔（José Bautista）、漢密爾頓（Josh Hamilton）、普萊斯利（Ryan Pressly）、桑坦德（Anthony Santander）等大聯盟主力。這些案例證明，未進40人名單不等於沒有潛力，有時只是原球團沒有足夠空間或無法提供舞台。台灣球迷最熟悉的案例則是王維中。2013年底，釀酒人在規則五選秀大聯盟階段，從海盜體系挑走當時21歲的王維中。王維中2013年僅在新人聯盟出賽12場，其中11場先發，繳出1勝3敗、防禦率3.23，47.1局送出42次三振、僅4次保送。隔年他卻因規則五限制直接進入釀酒人大聯盟名單，完成從新人聯盟「越級打怪」直升最高殿堂的罕見紀錄。王維中2014年在大聯盟出賽14場，雖然一度面臨層級落差與傷勢考驗，仍成為首位透過規則五選秀升上大聯盟的台灣球員。若只計算附帶整季大聯盟名單限制的「大聯盟階段」，他也是潘文輝之前最近一位被挑中的台灣球員。至於陳品捷、黃暐傑也曾在規則五選秀的小聯盟階段換隊，但小聯盟階段沒有強制登錄大聯盟的規定，與王維中的情況不同。黃暐傑2022年被海盜選走後，只是更換所屬農場體系，並未因此直接取得大聯盟席次。規則五選秀真正提供的不是大聯盟生涯保證，而是一張跳過塞車農場、直接接受最高層級檢驗的入場券。從桑塔納到王維中，有人因此改寫命運，也有人只在大聯盟短暫停留。潘文輝是否成為下一名受益者，12月9日就可能揭曉。