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美國時間17日（台灣時間18日）正值大聯盟規則五選秀（Rule 5 Draft）保護名單提交截止日，底特律老虎隊在正式以1年1150萬美元簽下右投後援帕岡（Emilio Pagán）後，同時將3名潛力新秀拉進40人名單以防被他隊挑走，並一口氣宣布將4名球員指定讓渡（DFA），包括2022年首輪第12順位大物內野手榮格（Jace Jung）、主力外野手維爾林（Matt Vierling）、內野手斯威尼（Trey Sweeney）以及左投米勒（Jake Miller）。值得一提的是，台灣旅美好手鄭宗哲與「台灣怪力男」李灝宇皆未出現在這波DFA名單中，成功保住40人名單席次，並與內野競爭對手安德森（Max Anderson）等人正式進入明年春訓的卡位戰。為了騰出40人名單空位給新簽約的牛棚大將帕岡，以及避免在規則五選秀流失農場戰力，老虎球團決定保護3A內野手安德森、3A捕手兼一壘手布里塞尼奧（Josue Briceño）與2A內野手格雷厄姆（Peyton Graham），代價則是忍痛放棄4名原本在名單內的球員。這波遭到DFA的名單中最受矚目的莫過於26歲的榮格，他曾是老虎2022年選秀首輪第12順位重金網羅的頂級新秀，但升上高階聯盟後發展停滯，近三季在大聯盟出賽61場打擊率僅1成93，今年更只獲得6場大聯盟出賽機會；同樣遭割愛的還包括30歲外野手維爾林，他連兩年飽受傷病困擾且今年OPS低迷至.590，面臨薪資仲裁最後一年預估370萬美元薪資，早已是美媒點名的不續約（Non-tender）熱門人選。此外，2024年弗拉赫蒂（Jack Flaherty）交易案從道奇換來的游擊手斯威尼因今年6月接受右肩關節鏡手術整季報銷，左投米勒則因傷病影響出賽穩定度，雙雙遭到移出名單，預計4人皆會在週五不續約截止日成為自由球員。對台灣球迷而言，最關心的莫過於老虎陣中兩名台灣野手鄭宗哲與李灝宇的動態。兩人雙雙安然度過這波名單大清洗，穩穩留在老虎40人名單之內，將在明年春訓全力爭取開季大聯盟席次。不過，老虎此次也將兩名內野新秀放進40人名單保護，意味著台灣雙雄明年的競爭依然激烈。其中22歲的安德森本季在3A繳出打擊率3成02、15轟與OPS.863的亮眼成績單，若老虎休賽期未續約二壘手托瑞斯（Gleyber Torres），安德森將直接與李灝宇等人正面競爭二壘先發位置；至於在2A單季狂跑66次盜壘成功、具備多守位能力的格雷厄姆，也將為老虎內野與代跑輪換增添變數。