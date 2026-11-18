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4年歡樂時光落幕！麗寶樂園「熊大的麗寶小鎮」11/30成絕響

▲台中麗寶樂園「熊大的麗寶小鎮」將於11月30日結束營業。（圖／翻攝自麗寶樂園FB）

▲粉絲回憶女兒每次衝進球池都玩到滿頭大汗。（圖／麗寶提供)

粉絲倒數告別紀念活動！兩大活動任務送限定禮物

「小鎮記錄力」

「小鎮記錄力」活動資訊

日期：2026年10月9日（五）至11月30日（一）

地點：探索世界－熊大的麗寶小鎮

「我的小鎮故事」

LINE FRIENDS粉絲哭了，台中麗寶樂園「熊大的麗寶小鎮」11月30日結束營業，全球唯一互動樂園LINE FRIENDS TOWN倒數，粉絲不捨4年回憶，直呼「好可惜！居然沒了」、「謝謝你帶給我們的快樂時光」。來不及參與「熊大歡送派對」，推薦挑戰任務「小鎮記錄力」、投稿分享「我的小鎮故事」，還有機會獲得周邊商品。「熊大的麗寶小鎮」自2022年12月30日於麗寶探索世界內盛大開幕，佔地達700坪，是全球唯一以LINE FRIENDS明星角色熊大（Brown）、兔兔（Cony） 與莎莉（Sally）打造的沉浸式互動園區「LINE FRIENDS TOWN」。小鎮內精心設計了7大聲光體感互動體驗區，包含充滿異國風情的「小鎮鐘樓」、浪漫的「祈願花火」、可以求籤的「許願噴水池」，以及最受小朋友喜愛、結合溜滑梯與光影變化的「莎莉躲貓貓」球池等。除了好拍的立體造景，小鎮內的美食區與周邊商品店也曾掀起一波打卡熱潮。超萌LINE FRIENDS角色造型雞蛋糕、熊大造型爆米花桶，都曾讓無數遊客留下滿滿的歡樂回憶。隨著熄燈日逼近，粉絲忍不住在社群平台上告別並表達不捨「好可惜！居然沒了」、「帶小孩去剛好」、「謝謝你帶給我們的快樂時光」。為了與這座充滿療癒魔力的小鎮好好道別，麗寶樂園特別在結束營業前舉辦了最後的紀念活動。◾️即日起至11月30日止，遊客只要進入探索世界內的「熊大的麗寶小鎮」，向入口櫃檯的工作人員領取任務圖卡，參與「記憶中的熊大麗寶小鎮／親子找不同大挑戰」。對照現場場景，找出圖卡與小鎮實體場景中的不同之處，完成挑戰後即可兌換限定版的小禮物（每人每日限兌換一次，數量有限送完為止）。想衝現場歡送麗寶樂園同步推出官網限定LINE FRIENDS歡送套票，划算一起帶走LINE FRIENDS限定好禮。◾️投稿分享在「熊大的麗寶小鎮」拍攝的照片與故事，即有機會帶走住宿券、樂園門票或LINE FRIENDS好禮。