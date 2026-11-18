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▲林智勝（左）及陽岱鋼（右）出席「喜鵲娛樂」20週年派對活動。（圖／喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰和老婆Summer結婚3年多，總是不避諱在鏡頭前展現恩愛的他們，竟然一直都是「分居」狀態？原來是婚前兩人住在同一個社區，但各自擁有一戶，為了保持低調，Summer只有睡覺時才會去蕭敬騰家，婚後竟也還是維持這個習慣，不過蕭敬騰已經砸千萬翻修這間豪宅，還留了整層當老婆的衣物間，把畫室變成老婆的辦公室，相當寵妻。蕭敬騰9年前買下市值逾2億元的南港獨立式別墅「天開圖畫」，為了藏愛和Summer一人一戶，只有睡覺時才會在一起，然而婚後兩人竟也還是維持這樣的習慣。不過蕭敬騰是出了名的「黏妻」，分開超過兩天就不行，為了讓Summer一邊享受婚姻生活，又要讓她保有自己的空間，根據《鏡周刊》報導，蕭敬騰砸千萬翻修豪宅，留了一整層當老婆的專屬衣物間，還把自己的畫室變成老婆的辦公室，約12月能完工。然而會發現老蕭夫妻「分居」，起因是 「大師兄」林智勝親自送球棒到蕭敬騰家，結果卻意外撲空，林智勝9月引退時，請來蕭敬騰獻唱，兩人立刻結為好友，還傳出林智勝有機會成為蕭敬騰「師弟」，Summer則透露，如果大師兄有意加入，絕對歡迎。