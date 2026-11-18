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Anthropic上市倒數 IPO定價有望突破78美元

Claude Code帶動成長 前9個月營收暴增12倍

招股書列逾90頁風險 AI安全成上市焦點

人工智慧（AI）新創公司Anthropic即將正式進軍美國股市！消息人士透露，Anthropic首次公開募股（IPO）需求強勁，最終發行價可能高於原先設定的每股70至78美元區間，預計將於11月19日在那斯達克交易所掛牌交易，股票代號為「ANT」。根據美國財經媒體CNBC報導，多名知情人士17日向記者費伯（David Faber）透露，Anthropic可能將IPO發行價訂在原先每股70至78美元的區間之上，反映市場認購需求強勁。由於相關人士未獲授權公開發言，因此要求匿名。消息人士指出，Anthropic計畫於美東時間17日下午4時截止認購，確認最終市場需求，並預計於11月19日正式在那斯達克掛牌，股票代號為「ANT」。若上市計畫順利完成，Anthropic將成為繼太空探索科技公司SpaceX約5個月前上市後，另一家備受矚目的科技企業。SpaceX當時透過IPO募得857億美元，創下公開募股規模紀錄。然而，Anthropic面對的市場環境已與數月前不同。隨著投資人開始質疑AI產業的龐大資本支出能否轉化為獲利，加上美國社會對AI技術的反感逐漸擴大，Anthropic上市後的股價表現也受到關注。Anthropic成立於2021年，由執行長阿莫戴伊（Dario Amodei）及多名離開OpenAI的研究人員共同創辦，目前已成為OpenAI最主要的競爭對手之一。公司最知名的產品是Claude系列AI模型，近年積極拓展企業客戶及程式開發市場。其中，AI程式開發工具Claude Code在2026年迅速走紅，成為推動Anthropic營收爆發性成長的重要動力。根據Anthropic向美國證券主管機關提交的招股說明書，截至今年9月30日的前9個月，公司營收達332.4億美元（約新台幣1.09兆元），較去年同期暴增約1200%。不過，營收高速成長並不代表公司已實現獲利。財報顯示，Anthropic同期淨損高達1040億美元（約新台幣3.42兆元），遠高於2025年同期的251億美元。值得注意的是，這筆鉅額虧損主要來自可轉換票據及衍生性金融負債的公允價值變動，並非全部源於日常營運支出。與其他AI公司相比，Anthropic長期強調人工智慧安全性，並試圖建立重視技術風險及負責任開發的企業形象。這項理念也反映在此次上市文件中。Anthropic的招股說明書列出超過90頁的風險因素，供投資人在認購股票前評估。阿莫戴伊在IPO路演影片中表示，如果人類能夠正確發展AI技術，未來有機會迎來一個「奇蹟時代」，解決許多困擾人類數千年的問題。不過，他也強調，AI可能帶來各種風險，因此企業必須在推動技術效益、建立可持續商業模式的同時，審慎處理可能發生的問題。「我們必須確保，在帶來這項技術好處的同時，也非常謹慎地應對所有風險，以及這項技術可能出錯的各種情況。」阿莫戴伊說。他也向潛在投資人發出邀請，希望外界能參與Anthropic下一階段的發展。