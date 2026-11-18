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俄羅斯軍機2架次，昨由臺灣東北面進入我防空識別區，航經我東部空域後，於臺東南面脫離。根據日韓媒體報導，俄羅斯軍機清晨接連在日本、南韓、台灣週邊空域活動，更進入南韓防空識別區域（KADIZ），讓南韓空軍派出軍機應對。國防部副參謀總長執行官黃志偉今（18）日嚴正譴責。對於媒體追問是否有派軍機應處，他說該有的裝備、部隊部署，這部分還是一樣，但應處手段，基於軍機保護，不便說明。黃志偉說，俄國軍機昨天清晨穿越我國防空識別區，國軍都按照經常戰備時期突發狀況處置規定，嚴密地運用聯合情監偵手段，加以適切應處。對於俄國軍機在這個時候穿越防空識別區，並有侵犯鄰國領空情況，它的行為衝擊到區域和平穩定，也不利於臺海和平穩定現狀的維持，國防部對此加以譴責。黃志偉說，對俄國軍機動態，國防部會持續地運用情監偵手段加以掌握，確保區域和平穩定以及安全。媒體追問，日、韓都有派戰機應處，我國到底有沒有派戰機？昨天國防部聲明並沒有提到這一部分，但過去有派的話都會說。黃志偉說，該有的相關裝備跟部隊部署，都會按照經常戰備時期突發狀況處置規定應處。這部分還是一樣，對於應處手段，基於軍機保護，不便說明。媒體再問，如何判斷俄羅斯軍機大動作從韓、日、台最後到越南，為何刻意在這個時間點走這麼大的路程？黃志偉說，相信他們有相關意圖，可是對亞太地區和平穩定現狀造成威脅是確實的，所以國防部對這個情況加以譴責。