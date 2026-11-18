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健保挹注21.1億調升藥服費 藥物韌性整備計畫「強化供藥韌性」

連鎖藥局近日傳出熄燈潮，甚至有老字號藥局無預警停業。不過，衛福部健保署指出，根據健保署統計資料顯示，全國特約藥局家數過去10年呈現穩定成長趨勢，健保特約藥局從105年至114年成長27%；偏鄉更成長12%。藥師公會全聯會統計，近年累計247家健保藥局停業或歇業；健保署指出，247家並非指健保特約藥局的家數，而是財政部統計西藥零售店家去年減少247家。健保署說明，依健保署統計資料顯示，全國特約藥局家數在過去10年呈現穩定成長的趨勢，健保特約藥局由105年6107家成長為114年7729家，成長27%。偏鄉地區藥局則由555家成長為621家，成長12%。健保署醫務管理組組長林右鈞強調，為反映藥師專業服務及人力投入成本，健保於110年3月1日挹注21.1億元調升診所及藥局的藥服費，調幅介於9%至43%不等，醫院門診藥服費則調升10%。110年起推動的「提升用藥品質之藥事照護計畫」，針對多重用藥患者或有潛在用藥風險者，透過社區藥局藥師專業介入，提供個別化藥事照護，提高用藥安全，協助民眾建立正確用藥觀念。林右鈞說，為了強化供藥韌性，行政院核定「國家藥物韌性整備計畫」，115至118年總經費240億元。至於健保支付相關建議，相關專業團體可依循全民健康保險法第41條規定向健保署提案，健保署將循法定流程辦理。