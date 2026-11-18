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國民黨台北市議員秦慧珠與台北市長蔣萬安互動備受矚目，秦慧珠昨在政論節目錄影前脫口說，「誰要蹭他啊」、「他老婆其實人緣比他好100倍」等語，引發外界關切。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（18）日受訪時表示，秦慧珠本來就是一位重情義的人，雖然他們是不同黨派，但也讓大家感受到，不同黨派能討論市政、推進台北市政。沈伯洋上午赴台北花市掃街拜票，媒體會前詢問，秦慧珠在節目說，他不想蹭蔣萬安，也被發現他與沈伯洋的合照還留著，是否認為藍營內部不團結？想要破圈爭取支持？沈伯洋回應，相信秦慧珠本來就是一位重情義的人，當時與秦上節目，秦問了很多犀利問題，但犀利問題，也是替市民朋友把關；他強調，「雖然我們是不同的黨派，但也讓大家感覺到，不同黨派之間，不管是就市政討論等，都能實質持續去有效推進台北市政」。至於藝人蔡康永在社群上分享說故事的技巧，文末有附上一個橘色小帆船的符號，吸引許多「小水滴」在底下留言支持。沈伯洋則說，康永哥的溝通技巧，是每個人都能學習的。沈伯洋說，蔡康永有提到一些情感上的轉折，這些都是大家比較有興趣的方向，因為橘色本身就是今年流行的顏色，所以就不幫忙揣測。