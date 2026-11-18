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▲輝達創辦人黃仁勳因風波請辭執行長，同出身台南的蘇姿丰論輩分得喊他一聲「表舅」。（圖／美聯社／達志影像）

▲亞馬遜創辦人貝佐斯直言輝達業務複雜，若黃仁勳未回任應優先內部接班，外部空降是最後手段。（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因風波請辭執行長後去向備受關注。綜合外媒報導，超微（AMD）執行長蘇姿丰17日罕見發聲，盛讚輝達了不起、表舅黃仁勳更是傑出領袖，並稱外界雜音終將解決；而亞馬遜創辦人貝佐斯則勸輝達別從外部找人接班。據《紐約時報》報導，黃仁勳因婚外情與中國大陸間諜疑雲卸任，讓晶片業瀰漫不安。繼川普、馬斯克表態力挺後，商場勁敵蘇姿丰 17 日出席德州奧斯汀「TomorrowX 峰會」時也打破沉默，盛讚「輝達是一家了不起的公司，黃仁勳一直是推動整個行業發展的傑出領導者」。蘇姿丰也認為，外界雜音「終究會隨著時間獲得解決」，同時強調超微將專注基礎設施建設。據 CNN 先前報導，同出身台南的兩人相差約 6 歲卻隔了一輩，黃仁勳母親與蘇姿丰外公是兄妹，論輩分蘇姿丰還得喊他一聲「表舅」。另一方面，亞馬遜創辦人貝佐斯 17 日在加州門洛公園科技活動被問及輝達接班局勢時直言：「如果黃仁勳不回來，我不會挑選外部人士。輝達太複雜了。」他指出外部空降執行長成功率極低，應是「最後手段」，建議優先從內部拔擢。至於黃仁勳是否回任，貝佐斯未直接表態，僅稱董事會可能掌握外界不知情的資訊；但他仍肯定黃仁勳憑藉努力與遠見建立非凡企業，「無論如何，他都值得尊重。」