入秋首波偏強冷氣團即將強勢襲台，全台氣溫即將面臨斷崖式大跳水，氣象專家賈新興提醒，今（18）日深夜起冷空氣主力正式報到，新竹以北與宜蘭率先起風、轉涼並降雨，迎風面降溫有感，周五晚上至周六清晨（11月20日至11月21日）氣溫最低，苗栗以北、宜蘭有機會出現10度以下低溫，台北也可能下探到12.5度至13.5度。
北台灣今起明顯轉涼 明天整天不超過20度
賈新興說明，台北昨（17）日高溫仍有28度，今天上午10點過後，新竹以北、宜蘭會逐漸感受到天氣變涼且陣風增強，深夜起低溫更將全面下滑，明（19）日整天高溫不超過20度，且今晚至明天，迎風面的北北基、宜蘭及花東陰雨綿綿、濕涼有雨。
周五晚間至周六清晨最冷 北台灣空曠地區跌破10度
賈新興提醒，這波冷氣團影響最劇烈的時間點，預計落在周五晚間至周六清晨，在偏強大陸冷氣團與夜間輻射冷卻效應的雙重加乘下，台北測站低溫將下探12.5度至13.5度，新竹與苗栗以北以及宜蘭等地的空曠平地，更有機會出現10度或以下的極端低溫。
中南部地區同樣能感受到這波降溫威力，高雄從明天開始轉涼，周五至周六清晨低溫降至18度以下。降雨方面，周五到下周一各地水氣明顯轉乾，天氣型態轉為乾冷，雖然白天陽光露臉，但受到夜間輻射冷卻效應發威，清晨依然偏冷，日夜溫差相當顯著。
合歡山、玉山有望降雪 下周又有鋒面接力報到
賈新興也提及，在冷空氣影響期間，合歡山、玉山等海拔3000公尺以上的高山，周五晚間至周六清晨，具備零星出現「雨夾雪」的機率；此外，山區部分背陽面的路面，也可能發生結冰現象，提醒上山民眾嚴加防範。
除了台灣急凍，韓國首爾已迎入秋極凍且低溫跌至零下，日本海沿岸與北方也有降雪機會，赴日韓出差旅遊務必攜帶重裝羽絨衣，而在這波乾冷過後，下周二至下周三（11月24日至11月25日），台灣預計將有下一波鋒面與強東北風接力報到，民眾仍需持續留意最新天氣變化。
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賈新興說明，台北昨（17）日高溫仍有28度，今天上午10點過後，新竹以北、宜蘭會逐漸感受到天氣變涼且陣風增強，深夜起低溫更將全面下滑，明（19）日整天高溫不超過20度，且今晚至明天，迎風面的北北基、宜蘭及花東陰雨綿綿、濕涼有雨。
賈新興提醒，這波冷氣團影響最劇烈的時間點，預計落在周五晚間至周六清晨，在偏強大陸冷氣團與夜間輻射冷卻效應的雙重加乘下，台北測站低溫將下探12.5度至13.5度，新竹與苗栗以北以及宜蘭等地的空曠平地，更有機會出現10度或以下的極端低溫。
中南部地區同樣能感受到這波降溫威力，高雄從明天開始轉涼，周五至周六清晨低溫降至18度以下。降雨方面，周五到下周一各地水氣明顯轉乾，天氣型態轉為乾冷，雖然白天陽光露臉，但受到夜間輻射冷卻效應發威，清晨依然偏冷，日夜溫差相當顯著。
賈新興也提及，在冷空氣影響期間，合歡山、玉山等海拔3000公尺以上的高山，周五晚間至周六清晨，具備零星出現「雨夾雪」的機率；此外，山區部分背陽面的路面，也可能發生結冰現象，提醒上山民眾嚴加防範。
除了台灣急凍，韓國首爾已迎入秋極凍且低溫跌至零下，日本海沿岸與北方也有降雪機會，赴日韓出差旅遊務必攜帶重裝羽絨衣，而在這波乾冷過後，下周二至下周三（11月24日至11月25日），台灣預計將有下一波鋒面與強東北風接力報到，民眾仍需持續留意最新天氣變化。