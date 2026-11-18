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王鴻嬪是誰？人稱基金女王、金融圈30年資歷

創下單日認購金額超過1100億元人民幣的紀錄，還曾經獲頒台灣證券期貨業界最高榮譽「第五屆金彝獎」傑出投信投顧人才。

但她依舊透過YouTube頻道「摩王想兩下」分享全球財經觀點，在金融業界是非常有名聲及口碑的KOL，業界都稱她是「基金女王」或者「摩王」。

王鴻嬪為什麼拒投蔣萬安？王鴻薇最新反應一次看

認為市府缺乏評估與溝通，「對我們當地居民來說簡直是一場突襲」，因此市長拒投蔣萬安、議員部分則是拒投國民黨楊植斗、耿葳、鍾沛君及李柏毅。

她有信心、有把握將堂妹手中這一票給拉回來

▲國民黨立委王鴻薇表示，她有信心、有把握將堂妹手中這一票給拉回來，事件也不會影響到藍營最後衝刺團結精神。（圖／記者葉政勳攝 ）

台北市長選戰膠著，不到最後一刻都不知道誰會勝出，然而在這倒數時刻，國民黨立委王鴻薇的堂妹王鴻嬪在臉書突然發出長文，表態「拒投蔣萬安」，讓不少選民感到非常震驚，也有許多人好奇王鴻嬪的真實來歷。由於她過去在金融專業領域有超過30年的深厚資歷，外界都稱她為「基金女王」，如今罕見激烈表態，也引起各界的關注。王鴻嬪畢業於國立清華大學經濟學系，在1992年至2004年間，她曾經任職於摩根大通（J.P. Morgan）台灣區總經理，後來她又參與組建「上投摩根基金」並且擔任總經理，期間在2007年發行新基金時，這幾年她加入摩根士丹利（Morgan Stanley）體系，出任摩根士丹利華鑫基金（現摩根士丹利基金）總經理及董事長，推動該公司成為外資獨資公募基金，雖然現在已經退休，至於為什麼王鴻嬪會突然表示拒投蔣萬安，關鍵就是「和平新生天橋」拆除一事，表示自己平時就是天橋使用者，在天橋拆除之後，自己多次透過市長信箱及議員臉書留言反映交通問題，並提供現場數據和實際用路經驗，但始終都沒有獲得理想回應。對於堂妹公開表態拒投蔣萬安，王鴻薇也出面回應表示，民主社會本來就存在各種不同的聲音，大家都有表達意見的自由，距離投票還剩一個多禮拜，，事件也不會影響到藍營最後衝刺團結精神。