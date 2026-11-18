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▲小熊24歲外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）本季達成45轟、41盜壯舉並榮膺全票MVP，生涯首度獲頒國聯外野銀棒獎。（圖／翻攝自MLB官方X）

守位 得主 球隊 生涯獲獎次數 捕手 丁格勒（Dillon Dingler） 老虎 第1次 一壘手 阿隆索（Pete Alonso） 金鶯 第2次 二壘手 梅德羅斯（Chase Meidroth） 白襪 第1次 三壘手 卡米內羅（Junior Caminero） 光芒 第1次 游擊手 小惠特（Bobby Witt Jr.） 皇家 第3次 外野手 阿羅薩雷納（Randy Arozarena） 水手 第1次 外野手 萊利・格林（Riley Greene） 老虎 第2次 外野手 德勞特（Chase DeLauter） 守護者 第1次 指定打擊 阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez） 太空人 第2次 工具人 麥戈尼格（Kevin McGonigle） 老虎 第1次 年度進攻球隊 休士頓太空人 — 第1次

守位 得主 球隊 生涯獲獎次數 捕手 莫雷諾（Gabriel Moreno） 響尾蛇 第1次 一壘手 歐森（Matt Olson） 勇士 第2次 二壘手 勞爾（Brandon Lowe） 海盜 第1次 三壘手 布萊格曼（Alex Bregman） 小熊 第2次 游擊手 德拉克魯茲（Elly De La Cruz） 紅人 第1次 外野手 柯羅－阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong） 小熊 第1次 外野手 伍德（James Wood） 國民 第1次 外野手 喬里奧（Jackson Chourio） 釀酒人 第1次 指定打擊 舒瓦伯（Kyle Schwarber） 費城人 第2次 工具人 包爾斯（Jake Bauers） 釀酒人 第1次 年度進攻球隊 芝加哥小熊 — 第1次

大聯盟今（18）日公布2026年美聯、國聯銀棒獎得主，道奇日本巨星大谷翔平未能在國聯指定打擊位置勝出，由費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）抱回獎項。大谷不僅挑戰銀棒獎4連霸失利，本季主要年度個人獎也全數落空，是自2020年以來首見。銀棒獎由大聯盟各隊總教練及教練投票選出，投票者不得選擇自己球隊的球員，表揚美聯、國聯各守位進攻表現最傑出的打者。大谷本季以打者身分出賽135場，繳出打擊率2成75、30支全壘打、81分打點及OPS .889。雖然攻擊數據仍具水準，但受到左膝、右臂與頸部不適影響，出賽數及長打產量都較過去幾季下滑。舒瓦伯本季則敲出45支全壘打，並選到105次四壞球保送，連續4年保送數突破100次，最終擊敗大谷，生涯第2度獲得銀棒獎。大谷2023年效力天使時拿下美聯指定打擊銀棒獎，轉戰道奇後又於2024、2025年連續獲得國聯指定打擊銀棒獎，加上2021年的首座，生涯累積4座。今年不僅無緣連續4年獲獎，也未能進一步逼近鈴木一朗保持的日本球員最多10座紀錄。大谷本季在國聯MVP票選不敵小熊外野手柯羅－阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），漢克阿倫獎同樣由柯羅－阿姆斯壯抱回；連續5年獲得的年度最佳指定打擊獎，則被太空人重砲阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）中斷。如今大谷又在銀棒獎敗給舒瓦伯，也未入選年度大聯盟第一、第二隊，宣告2026年主要個人獎項全數落空。這是他自2020年球季後，首度未能在年度獎項留下任何斬獲。本屆共有13名球員生涯首度獲得銀棒獎，創下近20年最多紀錄。美聯包括丁格勒（Dillon Dingler）、梅德羅斯（Chase Meidroth）、卡米內羅（Junior Caminero）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、德勞特（Chase DeLauter）及麥戈尼格（Kevin McGonigle）。國聯首度獲獎者則有莫雷諾（Gabriel Moreno）、勞爾（Brandon Lowe）、德拉克魯茲（Elly De La Cruz）、柯羅－阿姆斯壯、伍德（James Wood）、喬里奧（Jackson Chourio）及包爾斯（Jake Bauers）。其中，美聯新人王麥戈尼格與守護者外野手德勞特都是新人球員。這是銀棒獎1980年創立以來，第3次同一球季出現兩名新人獲獎；前兩次分別發生於1987年及2001年，2001年的得主正是鈴木一朗與普侯斯（Albert Pujols）。