大聯盟今（18）日公布2026年美聯、國聯銀棒獎得主，道奇日本巨星大谷翔平未能在國聯指定打擊位置勝出，由費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）抱回獎項。大谷不僅挑戰銀棒獎4連霸失利，本季主要年度個人獎也全數落空，是自2020年以來首見。銀棒獎由大聯盟各隊總教練及教練投票選出，投票者不得選擇自己球隊的球員，表揚美聯、國聯各守位進攻表現最傑出的打者。
單季30轟仍不夠 大谷不敵舒瓦伯
大谷本季以打者身分出賽135場，繳出打擊率2成75、30支全壘打、81分打點及OPS .889。雖然攻擊數據仍具水準，但受到左膝、右臂與頸部不適影響，出賽數及長打產量都較過去幾季下滑。舒瓦伯本季則敲出45支全壘打，並選到105次四壞球保送，連續4年保送數突破100次，最終擊敗大谷，生涯第2度獲得銀棒獎。
大谷2023年效力天使時拿下美聯指定打擊銀棒獎，轉戰道奇後又於2024、2025年連續獲得國聯指定打擊銀棒獎，加上2021年的首座，生涯累積4座。今年不僅無緣連續4年獲獎，也未能進一步逼近鈴木一朗保持的日本球員最多10座紀錄。
MVP、漢克阿倫獎都落空 2020年後首見
大谷本季在國聯MVP票選不敵小熊外野手柯羅－阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），漢克阿倫獎同樣由柯羅－阿姆斯壯抱回；連續5年獲得的年度最佳指定打擊獎，則被太空人重砲阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）中斷。
如今大谷又在銀棒獎敗給舒瓦伯，也未入選年度大聯盟第一、第二隊，宣告2026年主要個人獎項全數落空。這是他自2020年球季後，首度未能在年度獎項留下任何斬獲。
13人生涯首獲銀棒 近20年最多
本屆共有13名球員生涯首度獲得銀棒獎，創下近20年最多紀錄。美聯包括丁格勒（Dillon Dingler）、梅德羅斯（Chase Meidroth）、卡米內羅（Junior Caminero）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、德勞特（Chase DeLauter）及麥戈尼格（Kevin McGonigle）。
國聯首度獲獎者則有莫雷諾（Gabriel Moreno）、勞爾（Brandon Lowe）、德拉克魯茲（Elly De La Cruz）、柯羅－阿姆斯壯、伍德（James Wood）、喬里奧（Jackson Chourio）及包爾斯（Jake Bauers）。
其中，美聯新人王麥戈尼格與守護者外野手德勞特都是新人球員。這是銀棒獎1980年創立以來，第3次同一球季出現兩名新人獲獎；前兩次分別發生於1987年及2001年，2001年的得主正是鈴木一朗與普侯斯（Albert Pujols）。
2026年美聯銀棒獎完整名單
2026年國聯銀棒獎完整名單
我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷本季以打者身分出賽135場，繳出打擊率2成75、30支全壘打、81分打點及OPS .889。雖然攻擊數據仍具水準，但受到左膝、右臂與頸部不適影響，出賽數及長打產量都較過去幾季下滑。舒瓦伯本季則敲出45支全壘打，並選到105次四壞球保送，連續4年保送數突破100次，最終擊敗大谷，生涯第2度獲得銀棒獎。
大谷2023年效力天使時拿下美聯指定打擊銀棒獎，轉戰道奇後又於2024、2025年連續獲得國聯指定打擊銀棒獎，加上2021年的首座，生涯累積4座。今年不僅無緣連續4年獲獎，也未能進一步逼近鈴木一朗保持的日本球員最多10座紀錄。
大谷本季在國聯MVP票選不敵小熊外野手柯羅－阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），漢克阿倫獎同樣由柯羅－阿姆斯壯抱回；連續5年獲得的年度最佳指定打擊獎，則被太空人重砲阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）中斷。
如今大谷又在銀棒獎敗給舒瓦伯，也未入選年度大聯盟第一、第二隊，宣告2026年主要個人獎項全數落空。這是他自2020年球季後，首度未能在年度獎項留下任何斬獲。
13人生涯首獲銀棒 近20年最多
本屆共有13名球員生涯首度獲得銀棒獎，創下近20年最多紀錄。美聯包括丁格勒（Dillon Dingler）、梅德羅斯（Chase Meidroth）、卡米內羅（Junior Caminero）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、德勞特（Chase DeLauter）及麥戈尼格（Kevin McGonigle）。
國聯首度獲獎者則有莫雷諾（Gabriel Moreno）、勞爾（Brandon Lowe）、德拉克魯茲（Elly De La Cruz）、柯羅－阿姆斯壯、伍德（James Wood）、喬里奧（Jackson Chourio）及包爾斯（Jake Bauers）。
其中，美聯新人王麥戈尼格與守護者外野手德勞特都是新人球員。這是銀棒獎1980年創立以來，第3次同一球季出現兩名新人獲獎；前兩次分別發生於1987年及2001年，2001年的得主正是鈴木一朗與普侯斯（Albert Pujols）。
2026年美聯銀棒獎完整名單
|守位
|得主
|球隊
|生涯獲獎次數
|捕手
|丁格勒（Dillon Dingler）
|老虎
|第1次
|一壘手
|阿隆索（Pete Alonso）
|金鶯
|第2次
|二壘手
|梅德羅斯（Chase Meidroth）
|白襪
|第1次
|三壘手
|卡米內羅（Junior Caminero）
|光芒
|第1次
|游擊手
|小惠特（Bobby Witt Jr.）
|皇家
|第3次
|外野手
|阿羅薩雷納（Randy Arozarena）
|水手
|第1次
|外野手
|萊利・格林（Riley Greene）
|老虎
|第2次
|外野手
|德勞特（Chase DeLauter）
|守護者
|第1次
|指定打擊
|阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）
|太空人
|第2次
|工具人
|麥戈尼格（Kevin McGonigle）
|老虎
|第1次
|年度進攻球隊
|休士頓太空人
|—
|第1次
|守位
|得主
|球隊
|生涯獲獎次數
|捕手
|莫雷諾（Gabriel Moreno）
|響尾蛇
|第1次
|一壘手
|歐森（Matt Olson）
|勇士
|第2次
|二壘手
|勞爾（Brandon Lowe）
|海盜
|第1次
|三壘手
|布萊格曼（Alex Bregman）
|小熊
|第2次
|游擊手
|德拉克魯茲（Elly De La Cruz）
|紅人
|第1次
|外野手
|柯羅－阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）
|小熊
|第1次
|外野手
|伍德（James Wood）
|國民
|第1次
|外野手
|喬里奧（Jackson Chourio）
|釀酒人
|第1次
|指定打擊
|舒瓦伯（Kyle Schwarber）
|費城人
|第2次
|工具人
|包爾斯（Jake Bauers）
|釀酒人
|第1次
|年度進攻球隊
|芝加哥小熊
|—
|第1次