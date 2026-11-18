我是廣告 請繼續往下閱讀

選戰倒數10天，北市議員秦慧珠近日因言行爭議，引爆藍營強烈不滿。秦昨在政論節目中爆料，被民眾嗆「你來幹什麼，你不要來蹭蔣萬安」，她心想「誰要蹭他啊，就自己滾的遠遠的」，還說「蔣萬安老婆人緣比他好100倍」、「沒能力顧（藍）小雞」，再度引爆藍營譁然。秦慧珠昨在三立政論節目開始前和主持人王偊菁閒聊，稱昨天在南京東路前有個民眾說「你來幹什麼，你不要來蹭蔣萬安」，她心想「誰要蹭他啊，就自己滾的遠遠的」，助理也說好在沒去，那場是幫議員候選人許原榮辦，「我沒那麼笨」。秦慧珠更說，上次大安捷運站發貼紙，她看那個御用的名嘴「樊什麼東西」說是大安場邀他們去，一旁的鐘年晃補充「樊啟明」，秦續道，其實就是發在群組歡迎大家去，哪有說只能讓大安去，助理發蔣萬安行程，不去被講、去也被說，真的很討厭，還說議長戴錫欽、議員候選人李明璇喜歡黏蔣萬安，「我就懶得黏」。王偊菁還問，蔣萬安夫人石舫亘掃街的效益到底好不好？秦慧珠則說，「還不錯啦！他老婆其實人緣比他好一百倍。」王偊菁認為這麼頻繁也沒感覺了，秦慧珠則說新聞效應沒有了，但那是不同的，對同溫層當然有用，若連藍軍的票都催不出來怎麼辦。王偊菁再聊到黃金週不辦造勢，去蹭民眾黨那不是完蛋了嗎，只剩下24日到26日的車掃，秦慧珠則說，「他已經沒有能力顧小雞，國民黨少一兩席，換民眾黨來當，他也沒差！我們就只能各自顧性命。」