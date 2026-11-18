我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣全新牛肉泡麵！「雙響泡新品」水準高爆紅：老饕連吃7天

▲雙響泡新品「濃厚蔥醬牛肉湯麵」近期在網路上討論度極高，有民眾試吃大讚水準極高，更想連續吃一個禮拜。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部）

等3年終於推新品！雙響泡「濃厚蔥醬牛肉湯麵」只要35元：7-11先開賣

▲雙響泡睽違3年再度研發新品「濃厚蔥醬牛肉湯麵」，湯頭主打鹹香中帶點微甜焦香與尾韻微辣。（圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

雙響泡「濃厚蔥醬牛肉湯麵」每碗單價35元，目前先在全台7-11門市搶先開賣，並推出限時優惠單件32元、2件60元，優惠期限只到11月24日

▲雙響泡「濃厚蔥醬牛肉湯麵」每碗單價35元，目前先在全台7-11門市搶先開賣，並推出限時優惠單件32元、2件60元，優惠期限只到11月24日。（圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

雙響泡「濃厚蔥醬牛肉湯麵」評價超兩極！優缺點一次看

台灣牛肉泡麵品牌憑藉濃郁湯頭深受老饕喜愛，並以滿漢大餐、一度贊、味味一品等品牌最具代表性，是不少人的宵夜首選。有網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文，表示最近在網路上看到不少人分享雙響泡新品「濃厚蔥醬牛肉湯麵」，便買了一碗嘗試看看，試吃後讓他忍不住稱讚，湯頭相當合他胃口，紅燒口感與牛肉香氣都有，「喝起來有點像牛肉麵店那種濃郁的湯頭，忍不住整碗喝光光，麵體也是我喜歡的，不會太軟爛」，表示以泡麵來說水準極高，更動念想連續吃這碗一個禮拜。貼文曝光後，隨即引來不少老饕推薦，「這我昨天才吃！他的味道蠻特別的，但我覺得是好吃的」、「剛剛吃過覺得還不錯會回購」、「這款跟沙茶鍋燒算雙響泡唯二好吃的口味」、「剛吃完，已經可以排在雙響泡的第二名了」。雙響泡是味丹企業旗下速食麵產品，並以「首創兩塊麵」大份量特點聞名，雖然過去被稱為「台灣最難吃泡麵」，但近年廠商以自嘲式行銷成功翻轉負評，並全面配方改良陸續研發出沙茶鍋燒湯麵、府城擔仔湯麵等代表作。雙響泡睽違3年再度研發新品，於今年10月底推出全新口味「濃厚蔥醬牛肉湯麵」，其結合蔥燒香氣與紅燒醇厚醬感，湯頭主打鹹香中帶點微甜焦香與尾韻微辣，層次比以往更濃郁且不易過膩，且延續經典雙倍麵體設計，高CP值又有飽足感。，預計於11、12月陸續拓展至全聯、大全聯、傳統商店、量販及電商等通路販售。雙響泡「濃厚蔥醬牛肉湯麵」在網路上評價兩極，一部分人給予高度評價，認為醬香明顯，湯頭比預期濃郁且不會太鹹，又富含牛肉風味相當有層次，但另一派人則提出不同看法，坦言但好吃與否還是與個人口味有關，若民眾有興趣不妨親自嘗鮮，才能知道是否符合自身喜好。