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85大樓首次加入應援 夢時代摩天輪有專屬車廂

▲高雄旅運中心點上應援色燈光（圖／翻攝高雄市政府臉書）

▲高雄大港橋也應援（圖／翻攝高雄市政府臉書）

▲高雄捷運同樣也應援，圖為中央公園站。（圖／翻攝高雄市政府臉書）

▲高雄衛武營點上應援色燈光（圖／翻攝高雄市政府臉書）

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▲商圈夜市券發放資訊一覽（圖／高雄市經發局提供）

韓國天團BTS將於明（19）日開始，一連三天在高雄國家體育場（高雄世運主場館）開唱，高雄市政府串聯城市地標推出全城應援。整個高雄市包含大港橋、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、市立總圖、捷運中央公園站跟衛武營，還有85大樓，都換上紫色色系燈光，一同應援，就連夜市也參與，瑞豐夜市有巨型飛船、六合夜市有紫色旗幟。《NOWNEWS今日新聞》整理各景點點燈時間、詳細地址、交通指南一次看。自前年BLACKPINK到高雄開演唱會開始，每當有外國天團抵達港都，高雄市府就會動員高雄市各個景點點燈應援，而此次韓國天團BTS將於明（19）日開始包含11月21日、11月22日，共3天帶來《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN KAOHSIUNG》演唱會，地點就在高雄國家體育場，高雄市府也應援以「BEST TO SHARE」為名，讓全城都變成BTS的代表色—紫色。包含大港橋、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、市立總圖、捷運中央公園站、衛武營等知名地標，早已加入這波城市應援。就連已經荒廢多年的85大樓也首次加入應援，外牆上也在入夜後秀出紫色麥克風，寫上ARMY字樣。而高雄夢時代購物中心的摩天輪也亮起蝴蝶，還有 FOREVER 7 的字樣，摩天輪更有專屬車廂。點燈時間：每日 17:30 至 23:00（每輪光影秀約 3 分 30 秒）地標地址：高雄市苓雅區自強三路1號交通指南：搭乘高雄捷運紅線至 R8 三多商圈站或高雄輕軌至C8高雄展覽館站，出站後步行約8~10分鐘即可抵達。點燈時間：每日17:30 至 23:00地標地址：高雄市苓雅區海邊路5號交通指南：搭乘高雄輕軌至旅運中心站即可直達點燈時間：每日17:30 至 23:00地標地址：高雄市鹽埕區真愛路1號交通指南：搭乘高雄輕軌至C11真愛碼頭站，或搭至C10光榮碼頭站點燈時間：每日17:30 至 23:00地標地址：高雄市鹽埕區大勇路 1 號旁交通指南：搭乘高雄輕軌至 C12 駁二大義站，步行約3分鐘點燈時間：每日17:30 至 23:00地標地址：高雄市前金區中山一路 11 號地下一樓交通指南：搭乘高雄捷運紅線至R9中央公園站，1號出口電扶梯處。點燈時間：每日17:30 至 23:00地標地址：高雄市鳳山區三多一路 1 號交通指南：搭乘高雄捷運橘線至O10衛武營站，6號出口出站點燈時間：每日17:30 至 23:00地標地址：高雄市左營區蓮潭路 9 號交通指南：搭乘高鐵至左營站或高雄捷運紅線至R16左營站或是R15生態園區站，出站後轉乘公車紅35或 301路，至「蓮池潭（勝利路）站」 或 「蓮池潭站」亮相時間：17:00至24:00升空，並將視現場風速天候狀況彈性調整地標地址：高雄市左營區裕誠路與南屏路交叉口交通指南：搭乘高雄捷運紅線至R14巨蛋站，1 號出口出站後步行約5分鐘。點燈時間：每日17:30至23:00（每 15 分鐘播放一次）地標地址：高雄市前鎮區中華五路789號交通指南：搭乘捷運紅線至R5凱旋站，可轉乘輕軌或接駁車；搭乘高雄輕軌至C5夢時代站即抵達。另外，高雄市經發局也宣布，一卡通將推出限時優惠。11月18日至11月22日，於高雄捷運左營站、美麗島站、巨蛋站、高雄車站、三多商圈站5個站點指定兌換處，憑指定演唱會門票，即可領取高雄商圈夜市優惠券50元實體券，可於高雄夜市內消費抵用。憑演唱會門票以「一卡通 iPASS MONEY 」等20家金融機構 APP 掃碼，則可領取高雄商圈夜市數位券100元，再贈價值150元之一卡通儲值卡。每日每站數量有限，限本人兌換，卡片款式隨機贈送，贈完為止。