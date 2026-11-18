我是廣告 請繼續往下閱讀

全民關注政府普發現金1萬何時可以領到？財政部長莊翠雲今（18）日在立法院財政委員會表示，只要立法院在明（116）年1月5日完成三讀，總統在1月20日公布，1月26日就可入帳，希望在農曆年前讓民眾可以領到普發現金1萬元。民進黨立委吳秉叡質詢時表示，很多選民跟他反映，希望過年前可以領到政府要發給他們的1萬元。莊翠雲回應，可以理解民眾希望在農曆年前拿到AI紅利，但發放時程取決於立法院審議進度，只要1月5日前三讀、總統1月20日前完成公布，1月26日就可入帳。吳秉叡也提醒，財政部要做好準備。莊翠雲也強調，相關作業已經在做了，由於發放對象超過2300萬人，所有的細節都在規劃當中，希望能順利在農曆年前讓民眾領到錢。至於普發現金的財源，吳秉叡說，如果社福等支出都已支應、政府仍有盈餘，普發現金他支持，但若要舉債才能普發現金，他不認為非做不可。在稅收部分，莊翠雲表示，今年1至10月中央政府稅課收入累計實徵2兆8579億元，已達全年預算數（含追加預算）3兆1635億元的93%。她預估，全年實徵數與預算數的差距約在正負2%以內，主要變數在證交稅，因為證交稅收入與股市日均成交量密切相關。明年度稅課收入預算編列3兆5220億元，較今年預算數增加3586億元，成長11.3%，主要成長來源為營所稅與綜所稅。不過，吳秉叡認為，財政部稅收估算仍偏保守，今年經濟成長率可望達12%以上，上市櫃公司前3季獲利就超過6兆元，但116年度預算是在今年4、5月籌編，當時能參考的多半是前兩年的數字，希望財政部估算可以勇敢一點，跟事實狀況比較接近。莊翠雲坦言，預算籌編與實際經濟表現之間確實存在時間差，主計總處預估今年經濟成長率為11.05%，國際機構則普遍認為可能超過12%。財政部編列預算時，已組成專案小組並邀請財經專家提供前瞻看法，盡量貼近實際情形，但國內外的政經形勢變化，有時候是無法掌握的。