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▲篠崎泫（左）先前也在IG直播時，公開她到監獄探視Toyz（右）留下的合照。（圖／篠崎泫IG@hsyan0625）

香港籍網紅、直播主Toyz（劉偉健）因販售大麻菸彈在台灣坐牢，入獄2年半後本月3日獲得假釋，出獄後火速被遣返回港，一舉一動備受關注。昨（17）日深夜Toyz就突然在Threads發文，公開他與篠崎泫的甜蜜合照，並甜蜜喊話「三生有幸」，高調放閃。貼文曝光後，大約12小時就獲得14萬人按讚，大家紛紛留言敲碗要兩人趕快結婚吧。Toyz 2024年5月入獄前夕才公開與篠崎泫的戀情，隨後他坐牢2年半，篠崎泫對他不離不棄，不僅接手管理他的社群帳號，還幫忙打理火鍋、飲料店副業，甚至幾乎天天寫信跟Toyz互訴衷腸，讓這段感情不減反升溫。因此Toyz出獄後，粉絲都很看好兩人能修成正果，期待Toyz與篠崎泫結婚，成為「台灣女婿」。而Toyz也不避諱對篠崎泫訴說愛，昨日深夜更高調在Threads公開情侶合照放閃，他僅在貼文寫下「三生有幸」4個大字，搭配一個愛心笑臉的符號，po出去約12小時，就已吸引14萬人按讚。被閃瞎的粉絲們見狀也紛紛留言：「你真的欠人家一場婚禮」、「以後一定要對篠崎泫好一點」、「祝你們永遠幸福」、「還不趕快娶人家」、「這麼好的女生，千萬不要放手」、「3469（Toyz獄中編號）你值得好的，但不是這麼好的」、「3469請繼續幸福下去」、「無獄警放閃」。許多粉絲也關心Toyz日後是否還有辦法來台灣工作？對此，Toyz日前在直播時回應，對於此事已經不強求，唯一放不下的只有篠崎泫，如果他無法再來台灣，與篠崎泫就要維持「異地戀」，雙方一定都會很累。不過他也強調「隔著一道海並沒有隔著一道牆來得難」，相信還是有辦法克服障礙，會努力維持戀情。