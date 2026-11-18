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虎航「高雄－東京羽田」明年春節包機直飛！機加酒套票

「高雄－東京羽田」春節包機航班時間：

虎航全航線999元起！11/20上午10:00開搶旅展促銷機票

全航線單程機票未稅只要999元起！

▲台灣虎航首度參戰「2026TTF大臺南國際旅展」。（圖／台灣虎航tigerairtw.com）

星宇航空進軍大洋洲！ 雪梨、奧克蘭雙航點正式開賣

900機型執飛，開航初期每週四班， 自5月1日起增班為每日一班。

27年3月23日啟航！為迎大洋洲雙航點開賣， 星宇航空同步推出互動網站《星宇CHILL研究所》， 參與活動即有機會將大洋洲來回機票帶回家； COSMILE會員及星宇航空玉山聯名卡卡友亦可享多重專屬優惠 。



《星宇Chill研究所》活動資訊



活動時間：2026年11月17日至2027年3月16日



活動辦法：





1、於網站登錄姓名及電子郵件並完成「人氣航點票選」互動體驗， 即獲得「台北－雪梨」及「台北－奧克蘭」 經濟艙來回機票抽獎機會。



2、前往星宇航空全球官方社群粉絲團活動貼文，分享「 專屬旅遊偏好測驗結果」於留言區，有機會獲得驚喜小禮品抽獎。



▲星宇航空大洋洲航線將以Ａ330-900機型執飛。（圖／星宇航空提供）



準備出國搶便宜機票了！為了因應農曆春節龐大的旅運需求，並持續拓展南台灣航網，台灣虎航今（18）日正式宣布，將於明年2027年春節期間，首度推出「高雄－東京羽田」包機直飛航線。此外，台灣虎航今年也首度參戰「2026TTF大臺南國際旅展」，並同步祭出震撼市場的線上旅展促銷，看準南部旅客對於時間效率與「就地出發」的便利性追求，台灣虎航宣布，2027年2月1日至15日期間，將營運「高雄－東京羽田」春節包機航線，每日營運1班。這也是台灣虎航繼累積札幌、東京成田、石垣島等16條南部出發航線後，再度增加的第17條航線，預計將大幅縮短南台灣旅客赴日的交通時間。為提供更多元選擇，本次羽田包機航線將限定於「虎加酒 tigertel」平台上獨家銷售。台灣虎航攜手易飛網，推出含稅價最低13,499元起的四大組合套票，包含「東京景點暢遊套票」、「平和島天然溫泉套票」、「富士山曙光一日遊套票」與「lyf銀座東京機加酒套票」。旅客不僅可享受直達東京市區的極致便捷，更能一站式搞定住宿與行程規劃。◾️22:25 起飛 / 03:00+1 抵達◾️04:00 起飛 / 07:30 抵達響應大臺南國際旅展，台灣虎航將同步啟動線上旅展促銷大放送！◾️：2026年11月20日（週五）上午10:00起至11月23日晚間23:59止。◾️：2026年11月20日至2027年10月30日。「2026 TTF 大臺南國際旅展」現場，好康加碼：◾️：於促銷期間至官網購買指定台南、高雄航線，並在旅展現場出示電子行程單，即可獲得限量「台灣虎航2027年桌曆」。◾️：參與「招福虎運籤」活動，有機會抽中不限航點來回機票、最高3,000元回饋金或JR九州全九州三日周遊券等限量大獎。◾️：至tigerselect 虎禮選購買台灣虎航 Logo 系列商品享83折，國立故宮博物院聯名商品則享95折優惠。即日起正式開賣「台北－雪梨－奧克蘭」航線，並將於20