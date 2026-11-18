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▲黃仁勳。（圖／翻攝自IG@youquizontheblock）

全球 AI 晶片龍頭輝達（NVIDIA）的人事風暴持續延燒！上週因婚外情醜聞請辭的創辦人黃仁勳，台灣時間 18 日凌晨在社群平台 X 發布聲明，首度表態願意重返執行長職位。不料，短短約 6 小時後，輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）在第三季財報電話會議一開場就直接回應，董事會已一致接受黃仁勳的辭呈，「無意讓他回任執行長」。黃仁勳在聲明中坦承自己在私人生活中犯下嚴重錯誤，並承諾配合董事會的獨立調查。他表示，離職以來，許多員工、投資人、合作夥伴和客戶都呼籲他回來。如果董事會認為他回任最符合股東、員工、公司及美國的利益，他將很榮幸接受邀請。不過，董事會態度相當強硬。據《路透社》報導，瓊斯在會議上不但明確拒絕黃仁勳回鍋，也拒絕回答投資人針對此事的提問。他指出，董事會已委託獵才公司海德思哲（Heidrick & Struggles）協助物色新任執行長，內部與外部人選都在考慮之列，目前由財務長克瑞斯（Colette Kress）擔任代理執行長。事實上，支持黃仁勳回鍋的聲浪近日持續升溫。網路連署人數已突破 18 萬，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）公開力挺，美國總統川普也表示不介意黃仁勳重掌輝達。台北 101 大樓 16 日晚間更點亮「Taiwan Loves Jensen」字樣聲援。投資機構 Altimeter Capital 與 Atreides Management 也呼籲董事會，在事實釐清前不要急著找人接替。為何董事會不為所動？外媒分析，關鍵在於調查尚未結束。黃仁勳的外遇對象疑似與中國國家安全部有關，美國情報單位仍在釐清相關細節。此外，外界也質疑輝達銷往新加坡等亞洲國家的晶片，可能繞過美國出口管制流入中國。公司治理專家警告，在調查完成前讓他回任，恐為公司帶來新的法律與治理風險。反對黃仁勳回鍋的也不只董事會。美國財政部長貝森特主張輝達應從外部找新執行長，進行大幅改組。知名分析師艾夫斯（Dan Ives）更直言，討論讓聲譽受損的黃仁勳回任「相當荒謬」。值得注意的是，根據輝達的股東委託書，黃仁勳仍有權在年度股東大會前提名 2 名董事候選人。外界認為，這場「後黃仁勳時代」的權力角力，下一個戰場很可能就是股東大會。