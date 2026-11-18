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中央連3年發函盤點 蔣萬安強調堅決反對

經濟部澄清未要求設置 卓榮泰批政治操作

2026台北市長選戰進入最後倒數，中央曾要求盤點翡翠水庫是否可設置光電板一事成攻防。對此，前台大校長管中閔昨（17）日在臉書貼出一張裝著清水的水杯照片，配上1句「感恩還有乾淨的水喝」，引發不少民眾熱議。管中閔昨下午在臉書分享一張水杯照片，簡短寫下「感恩還有乾淨的水喝」，雖未提及翡翠水庫、台北市長蔣萬安或光電板，但不少民眾將這張水杯照和相關議題連結，紛紛留言「乾淨的水源，乾淨的選舉」、「感謝蔣市長不畏艱險，擋下中央染指水庫」、「桶裝水、加水站，我的日常，高雄人心酸路過」、「11／28出門投票，決定自己要不要喝光電水」、「這水代表不屈的脊梁」、「感謝校長發文讓大家重視這個問題」、「感謝台北市長的堅持」、「感謝蔣市長為台北市民守護潔淨水源」。回顧事件，國民黨立委羅智強發文披露，經濟部水利署分別於2022至2024年間逐年發函地方政府，要求相關水庫管理單位盤點增設太陽能光電設施的可能性，包括水域型光電。而因翡翠水庫攸關大台北約600萬人的民生用水，蔣萬安始終反對在水庫設置光電板。羅智強並多次點名民進黨台北市長候選人沈伯洋，要求對方清楚表態，是否反對在翡翠水庫設置光電板？蔣萬安日前也表示，不論中央發函幾次，北市府立場都不會改變，也不會退讓。沈伯洋則回應，據他了解，經濟部目前沒有相關設置計畫，並表示尊重經濟部的專業評估。面對外界質疑，水利署近日也澄清，2022年至2024年的函文是針對全國水庫管理單位進行設置潛力調查，並非特別針對翡翠水庫，更沒有強制要求設置光電板，相關盤點作業已於2024年結束。行政院長卓榮泰昨也強調，中央並未針對翡翠水庫進行任何設置光電板的討論，批評北市府在選舉期間翻出舊公文，是一種政治操作。