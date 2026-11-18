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選戰倒數10天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（18）日特別安排到中和與議員候選人們站路口，媒體聯訪時被問及是否要搶攻藍營票倉，對此蘇巧慧回應表示，新北市的29區，每一區真的都很重要，對她來講新北就是彩色的，所以每一個地區都希望走到，日前中永和造勢迎來超過5000人到場，給她滿滿的熱情，真的是非常非常感動。蘇巧慧今日與小雞們在中和站路口，媒體聯訪時被問及是否要搶攻藍營票倉，她說，新北市的29區，每一區真的都重要，「對我來講新北是彩色的，所以每一個地區都希望走到」。蘇巧慧也提到，中永和這一次也給她滿滿的熱情，像是週日的時候，在823紀念碑廣場的造勢場合，竟然滿到連草坪、外面都是人，大概有超過5000人到場，真的是非常感動。蘇巧慧也預告，明天前總統蔡英文也會來到中和南山福德宮、永和保福宮，一起再向鄉親報告，也為國家祈福、新北祈福。最後的這10天，一定會把握機會，每一區都還是盡量走到，把熱情催出來，「希望大家看看新北隊真的準備好了」。