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首參展大臺南國際旅展 線上促銷同步開跑

▲台灣虎航參與「2026 TTF大臺南國際旅展」，同步推出線上旅展促銷活動，全航線單程機票未稅999元起。(圖／台灣虎航提供）

日前民進黨立委賴瑞隆表示，高雄直飛東京羽田包機申請已經獲日本核准，後續將督促民航局協調程序朝向直飛常態邁進。台灣虎航今（18）表示，明年農曆春節2月1日至15日將營運高雄-東京羽田春節包機航線，每日營運1班。另，週五上午將推出線上促銷，全航線單程機票未稅999元起。目前台灣虎航自高雄出發的日本航點已涵蓋札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、熊本、沖繩、石垣島、小松，若再加上高雄-首爾金浦、高雄-濟州島、高雄-峴港，以及台南-熊本、台南-沖繩航線，高雄及台南出發航線總數已達16條。若再加計高雄-東京羽田包機航線，整體航線總數將達17條，可大幅縮短南台灣旅客的交通時間，提供旅客更快速便利的赴日新選擇。因應此包機航線，台灣虎航攜手易飛網在「虎加酒 tigertel」平台上同步推出四大組合套票，含稅價最低13,499元起，結合熱門景點、溫泉與住宿體驗，一站式滿足機票、住宿與行程需求。此外，台灣虎航今年也將首次參與「2026 TTF大臺南國際旅展」，同步推出線上旅展促銷活動，全航線單程機票未稅999元起，促銷將於20日上午10:00開跑，銷售期間至2026年11月23日23:59止，適用旅遊期間為2026年11月20日至2027年10月30日。另，在大臺南國際旅展促銷期間至台灣虎航官網購買指定台南、高雄航線，並於旅展現場至台灣虎航攤位出示電子行程單記錄者，即可獲得「台灣虎航2027年桌曆」。此外，現場也有「招福虎運籤」等活動，有機會抽中不限航點來回機票、最高新台幣3,000元回饋金等多項限量好禮。