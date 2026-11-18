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5名演員穿正式戲服試鏡 貝佐斯親自參與評選

原本嫌派汀森太有名 試鏡表現讓團隊改觀

從《暮光之城》到《蝙蝠俠》 40歲派汀森接棒007

亞馬遜首部007電影 龐德系列進入新時代

英國經典間諜電影《007》系列迎來新任詹姆士龐德（James Bond）！亞馬遜（Amazon）宣布，由40歲英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）接棒演出007。亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）17日透露，自己深度參與這次選角，製作團隊原本因派汀森知名度太高，傾向尋找較不知名的演員，但在看過試鏡影片後，所有疑慮瞬間消失，讓他直呼：「他就是詹姆士龐德！」根據《路透社》報導，貝佐斯17日出席Semafor舉辦的「Silicon Valley & The World」科技論壇，談及亞馬遜前一天正式宣布羅伯派汀森成為新任007的選角過程。貝佐斯透露，製作團隊最初從一大批候選人中逐步篩選，最後選出5名演員進行正式試鏡。與一般試鏡不同，5名候選人必須穿上完整戲服，並在實際搭建的電影場景中演出3段戲，讓製作團隊評估他們詮釋詹姆士龐德的能力。貝佐斯表示，自己深度參與整個選角過程，團隊上週五還特別聚在一起，花了數個小時觀看所有候選人的試鏡影片，並進行討論。貝佐斯坦言，羅伯派汀森最初並非製作團隊最看好的選擇，原因竟然是他的知名度太高，「一開始，我會說我們對他稍微有點偏見，因為他已經太有名了。」他解釋，團隊原本認為，或許應該找一名知名度較低的演員，讓觀眾能夠更直接地將新面孔與詹姆士龐德連結在一起。然而，派汀森的試鏡表現徹底改變了他們的想法。貝佐斯形容，觀看試鏡影片時，所有人都能明顯感受到派汀森身上具有某種特殊魅力，「在試鏡中，這一點實在太明顯了。他就是詹姆士龐德。」現年40歲的羅伯派汀森，2005年以電影《哈利波特：火盃的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire）登上大銀幕，飾演西追迪哥里（Cedric Diggory），逐漸受到觀眾注意。隨後，他憑藉《暮光之城》系列電影中的吸血鬼愛德華一角走紅全球，成為好萊塢備受矚目的男星。近年派汀森持續挑戰不同類型的角色，包括《失落之城》（The Lost City of Z）、克里斯多福諾蘭執導的《天能》（Tenet），以及2022年主演的《蝙蝠俠》，展現多元的演技風格。如今確定接下007重任，也意味著他將繼蝙蝠俠之後，再度挑戰全球影壇最具代表性的經典角色之一。《007》系列以英國情報員詹姆士龐德為主角，角色以優雅的西裝造型、迷人魅力，以及偏好「用搖的，不要攪拌」（shaken, not stirred）的馬丁尼調酒聞名。該系列至今已推出超過20部電影，是好萊塢歷史最悠久、票房成績最成功的電影系列之一。值得注意的是，羅伯派汀森主演的下一部《007》，將是亞馬遜米高梅影業（Amazon MGM Studios）取得系列創作主導權後，推出的首部龐德電影。亞馬遜於2025年與長期掌握《007》系列製作權的威爾森（Michael Wilson）及布洛柯里（Barbara Broccoli）成立新的合資架構，正式取得電影系列的創意控制權。隨著新任龐德人選出爐，這部經典間諜電影系列也將進入由亞馬遜主導的全新階段，而羅伯派汀森能否為007帶來不同以往的銀幕魅力，將成為影迷關注的焦點。