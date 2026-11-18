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AI晶片大廠輝達（NVIDIA）擴大投資台灣供應鏈，IC載板廠景碩（3189）今（18）日表示，獲得輝達現金投資超過10億美元，將用於購置桃園幼獅廠擴產所需設備。依雙方新協議，景碩規劃將專供輝達使用的先進ABF封裝載板產能，擴增至目前的3.5倍以上，新產能預計2027年下半年開始生產，目標2028年第3季到位。景碩指出，輝達是公司的重要客戶，雙方合作已超過10年。隨著AI平台持續推進，封裝面積增加、載板層數提高，產品結構也更加複雜，帶動高階載板需求成長，因此雙方持續擴大產能合作。除了這次幼獅廠擴產，景碩也透露，正與輝達協商後續多個廠區的投資計畫，希望至少到2030年前穩定掌握載板產能，支援後續AI模型運算及實體應用平台發展。景碩此次擴產是輝達擴大全球供應鏈合作的一環。輝達美國時間17日發布公告，宣布與多家供應鏈夥伴深化合作，擴充載板、先進封裝、晶圓及委託製造等領域產能，以支援現有及下一代加速運算平台。在台灣供應鏈方面，輝達也與台積電（2330）、鴻海（2317）及日月光投控旗下矽品精密深化合作。其中，矽品與輝達簽訂多年期先進封裝產能擴充協議，獲得輝達數十億美元資金支持，擴建計畫預計在2029年年中前提高專供輝達使用的先進封裝產能。至於台積電，輝達新一代Vera Rubin NVL72系統及Vera CPU已採用台積電5奈米、3奈米製程與CoWoS先進封裝技術；鴻海則持續深化次世代GPU及網路平台合作，運用全球生產布局支援AI基礎設施量產。