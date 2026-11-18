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▲藍心湄曾經歷流產，還一度被懷疑是假孕炒新聞。（圖／翻攝自FB@藍心湄 Hsin-Mei Lan﻿）

▲藍心湄很喜歡小朋友，會陪朋友的小孩玩。（圖／翻攝自FB@藍心湄 Hsin-Mei Lan﻿）

演藝圈中，談到不婚不生的女星代表，外界往往會想到「時尚教主」藍心湄，但她其實也曾渴望擁有自己的孩子。18年前，42歲的藍心湄為了圓母親夢，不惜砸下約200萬元赴日本借精，嘗試人工受孕，沒想到最後卻因胚胎發育不健全，在懷孕未滿2個月時不幸流產，讓她的求子之路留下遺憾。回顧這段求子經歷，渴望當媽的藍心湄在2008年6月前後，赴日接受一系列身體檢查，並挑選精子銀行，在當地接受試管嬰兒療程，前後共花費200萬元。她隨後在同年8月中旬公開懷孕的好消息，當時胎兒接近2個月大，她滿心期待地替寶寶取了「老大」這個乳名。豈料喜訊公開僅數日，8月18日凌晨，藍心湄就突然因腹痛送醫。她當時不僅劇烈陣痛還出血，醫師進行檢查後發現，是胚胎發育不全導致的自然流產，藍心湄無緣保住這個未滿50天的小生命。面對突如其來的打擊，性格堅強的藍心湄不願親友與粉絲過度擔心，隔日（8月19日）便在個人部落格以「大姨媽戰勝老大」為題發文，用帶點幽默自嘲的文字，平靜地向外界交代流產消息，讓粉絲相當心疼。藍心湄也因此低調返回雲林老家休養，但就在她身心最脆弱的時刻，外界卻傳出「假懷孕炒新聞」的質疑，甚至連當時同樣懷有身孕的閨蜜陶晶瑩，也在公開場合遭媒體逼發誓，要她為藍心湄掛保證。對此，藍心湄感到十分痛心，她後來受訪提及這段往事時還忍不住落淚，心疼陶子無端遭牽連。而藍心湄在經歷2008年的流產遺憾後，一開始並未立刻放棄當媽媽的念頭，她在同年底以及2012年47歲時，都曾再度赴日檢查，也曾在節目《女人我最大》中，感嘆求子不易、找不到合適對象借精。不過隨著年歲漸長與身體狀況考量，她最終選擇放下執念、順其自然。如今已邁入61歲的藍心湄，雖未曾生育子女，但她把這份母愛轉移到公益行動上。她透過相關團體助養7名海外偏遠地區的兒童，改善他們的生活與教育環境；藍心湄在2022年時曾透露，她助養的小孩最小7歲，最大已經22歲了，但孩子們都不知道她是「台灣瑪丹娜」，視訊時她會刻意素顏入鏡，不給小孩帶來壓力。