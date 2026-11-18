攤開球探報告，主因在於其守備位置與速度劣勢，馬林魚也是看準這點，認為他在規則五選秀中不會被其他球隊撿走，打算留在3A作為2027年大聯盟傷兵潮時的即戰力備案。

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龍仔2年3A扛36轟 早已證明打擊身手

守備位置是明顯劣勢 速度、運動能力遠低於大聯盟平均

綜合來說，這套進攻數據放在「二壘或游擊」等中線球員而言，絕對是明星級表現，放在「右打一壘手」卻只是及格邊緣。

最終只能守一壘 競爭環境最激烈

右打一壘手，就是大聯盟最不受青睞、競爭最嚴苛的球員樣態。

長打上限不足 可能成為高上壘長槍

長期來看，他可能是一位具備二壘長打能力、高上壘，但全壘打產量僅約15支的長槍一壘手。

看準龍仔「規則五選秀」難獲青睞 成馬林魚精心布局

馬林魚也是看準「規則五選秀」保護機制，在40人名單極度擁擠情況下選擇不保護龍仔。

龍仔並非沒有大聯盟實力 馬林魚打算自留當傷兵備案

今天大聯盟公布40人名單，台灣混血強打「龍仔」龍恩（Jonathon Long）儘管轉戰邁阿密馬林魚，但依舊未獲青睞。龍仔過去2季在3A合計打出36轟、各項打擊數據都位列3A前標，卻始終未能圓夢大聯盟，甚至連40人名單都擠不進。進攻端來看，現年24歲的龍仔絕對具備平均水準以上的打擊技巧與上壘能力。2025年他在小熊3A愛荷華小熊整季出賽140場，繳出打擊率3成05、上壘率4成04、長打率4成79、OPS.883亮眼成績，單季敲出20轟與聯盟最多157支安打，進攻指數wRC+高達131，獲選為國際聯盟（International League）全明星一壘手。今年歷經轉隊，龍仔單季仍貢獻16轟，連續兩年OPS都維持在.815以上，生涯小聯盟累積413場出賽也保有.288/.389/.468、60轟的優秀打擊三圍。但問題在於其守備位置。龍仔即便球棒具備大聯盟水準討論空間，球探報告與進階數據卻揭示現代棒球對「右打一壘手」極端嚴苛的門檻，防守位置受限、跑壘速度偏慢都是硬傷。《MLB Pipeline》、《Baseball America》與《FanGraphs》在2026年綜合球探評分中，也給出高度一致的答案。龍仔跑壘速度僅有30至40分，遠低於大聯盟平均，近兩年合計273場3A比賽僅跑出5次盜壘成功偏慢的移動速度不僅影響壘間推進，更直接限制他在守備端的橫向覆蓋範圍。守備與臂力同樣是劣勢，小熊球團在2024至2025年間，曾刻意安排龍仔兼守三壘與左外野，試圖為他開發工具人價值。然而球探報告指出，受限於橫移速度與僅有45分的傳球臂力，他在三壘與左外野的防守表現皆低於聯盟平均，勉強只能作為緊急代班的短局數選項。就算最終定位回到一壘防區，龍仔也只是一名「及格邊緣」防守者，《MLB Pipeline》就提到，他的接球手感不差，但也說出殘酷事實，「除了守備與速度之外，MLB官網點評2026年規則五選秀邊緣新秀時，也點出龍仔另一個致命傷，在於長打上限不足。他的原始力量（Raw Power）獲得60分高分，但實戰力量（Game Power）卻只有40到45分，這代表他在打擊練習時能展現驚人怪力，但在實戰中擊球仰角偏平，2025年滾飛比高達1.23。在大聯盟一壘與指定打擊位置，普遍要求單季25至30轟火力的環境下，一名缺乏守備彈性、沒有速度，且只能右打的一壘手，若單季僅能貢獻15轟、3成5上壘率，很難在26人名單中穩卡一席。至於40人名單，綜上所述，龍仔雖然具備3A頂尖火力，但球員模板本身並不吃香，任何在12月規則五選秀挑走龍仔的球隊，必須支付10萬美元，並讓他在2027年整個賽季都待在大聯盟26人名單中，否則就必須將他歸還給馬林魚。由於龍仔無法勝任中線內野、外野守備也偏勉強，其他球隊很難將他作為「多功能替補」帶進開季名單；若要給他先發一壘或DH位置，他的長打火力又尚未兌現期待，難以達到讓其他球隊，願意直接騰出空間的程度。綜合各項數據與球探評估，龍仔並非沒有大聯盟實力，他的本壘板紀律極佳，生涯保送率超過13%，各項打擊數據也通過3A考驗。但「純右打一壘／DH」的單一功能性，讓馬林魚賭定他能安全度過規則五選秀，留在3A作為2027年大聯盟傷兵潮時的即戰力備案。