全球玩家苦等13年，Rockstar Games 年度大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，GTA 6）終於即將登場，預計明（19）日正式上市，台灣玩家最快可於凌晨0時進入遊戲，本作首波登陸 PS5、Xbox Series X|S 平台，台灣標準版售價2320元、終極版2900元，遊戲容量最高達212GB，盒裝實體版更採用下載序號形式，並未附贈光碟。《GTA 6》究竟有哪些上市前必知資訊？以下整理上市時間、平台、價格、容量、實體版及遊戲內容6大重點。
本文重點
1、《GTA 6》上市時間
2、《GTA 6》上市平台
3、《GTA 6》遊戲售價、版本差異
4、《GTA 6》遊戲容量
5、《GTA 6》實體版資訊
6、《GTA 6》遊戲背景
《GTA 6》幾點上市？台灣11月19日凌晨0時開玩
《GTA 6》正式上市日期為2026年11月19日，Rockstar Games 已確認遊戲將於 PS5 及 Xbox Series X|S 平台推出。依照各地區上市安排，台灣玩家可於11月19日凌晨0時正式進入遊戲，不必等到白天才能體驗。
本作是《俠盜獵車手》系列睽違多年的正統續作，距離前作《GTA 5》2013年推出已超過13年。從首支預告片公開至今，遊戲歷經多次延期，也讓全球玩家持續關注，如今終於迎來正式上市。
《GTA 6》有哪些平台？PS5、Xbox先玩 PC版還要等
《GTA 6》首波將登陸 PlayStation 5（PS5）、Xbox Series X 及 Xbox Series S，官方目前尚未公布 PC 版上市日期，也沒有確認是否推出 Nintendo Switch 2 版本。
對於習慣使用電腦遊玩的玩家來說，現階段仍得等待 Rockstar 後續消息，參考過去系列作品，《GTA 5》最初於PS3、Xbox 360推出，PC 版則晚了約1年半才上市；Rockstar Games 的《碧血狂殺2》也在主機版推出約1年後才登陸PC。
《GTA 6》台灣售價多少？標準版2320元、終極版差580元
《GTA 6》台灣數位版共推出標準版、終極版2種選擇，標準版售價為2320元，終極版則為2900元，兩者價差580元；標準版包含完整遊戲內容，適合主要想體驗雙主角劇情的玩家；終極版則額外收錄多項專屬內容，包括特殊載具、武器、服裝，以及改裝商店、沙龍等遊戲內設施。
值得注意的是，玩家不一定要一開始就購買終極版，Rockstar 也提供標準版升級至終極版的選項，之後可透過 PlayStation Store 或 Xbox 商店另外購買升級內容。符合官方指定購買期間的數位版玩家，還可獲得「罪惡市復古包」（Vintage Vice City Pack）預購獎勵，內容包含經典車輛、車庫、服裝、髮型及專屬武器塗裝。
《GTA 6》需要多少容量？最高212GB 玩家先清硬碟
《GTA 6》遊戲容量最高可達212GB，實際需求則可能因平台及版本有所不同，對於主機儲存空間較小的玩家來說，將是一大考驗，尤其 Xbox Series S 部分機型的內建儲存空間有限，安裝前最好先確認剩餘容量，刪除暫時不玩的遊戲，避免上市後才發現空間不足。
建議玩家至少預留212GB以上的可用空間，並保留額外緩衝，以免更新或其他安裝需求影響遊玩。
《GTA 6》實體版有光碟嗎？盒裝只有下載序號
若想收藏《GTA 6》實體盒裝的玩家也要特別注意，本作實體版採取「盒裝序號」形式，包裝內附有遊戲下載序號，並沒有提供實體光碟，換句話說，即使購買實體盒裝版本，玩家仍須透過網路兌換序號、下載完整遊戲，並準備足夠的主機儲存空間。
《GTA 6》實體版已經在11月12日起，陸續於零售通路供貨，標準版盒裝同樣可以在兌換序號後取得遊戲。Rockstar 也預告，將於遊戲上市當天在官方網站提供可列印的遊戲封面及雷歐奈達州地圖，讓玩家免費下載收藏。
《GTA 6》玩什麼？傑森、露西亞雙主角 重返罪惡市
《GTA 6》故事舞台設定於虛構的美國雷歐奈達州（Leonida），其中最具代表性的城市就是系列經典場景「罪惡市」（Vice City），以現實中的美國邁阿密為靈感打造，玩家將探索充滿陽光、海灘與犯罪活動的開放世界。
本作採用雙主角設定，由傑森（Jason）與露西亞（Lucia）共同擔綱。官方介紹指出，兩人原本以為只是一場簡單的行動，卻意外捲入橫跨整個雷歐奈達州的犯罪陰謀，面對接踵而來的危機，兩人必須更加依賴彼此才能全身而退。
從目前公開的預告片與遊戲畫面來看，本作除了延續系列招牌的犯罪、槍戰、飆車及開放世界探索，也將呈現更豐富的城市生活與角色互動。至於玩家最關心的線上模式，Rockstar目前尚未公布正式推出時間及詳細內容，首發資訊仍以單人劇情為主。
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1、《GTA 6》上市時間
2、《GTA 6》上市平台
3、《GTA 6》遊戲售價、版本差異
4、《GTA 6》遊戲容量
5、《GTA 6》實體版資訊
6、《GTA 6》遊戲背景
《GTA 6》正式上市日期為2026年11月19日，Rockstar Games 已確認遊戲將於 PS5 及 Xbox Series X|S 平台推出。依照各地區上市安排，台灣玩家可於11月19日凌晨0時正式進入遊戲，不必等到白天才能體驗。
本作是《俠盜獵車手》系列睽違多年的正統續作，距離前作《GTA 5》2013年推出已超過13年。從首支預告片公開至今，遊戲歷經多次延期，也讓全球玩家持續關注，如今終於迎來正式上市。
《GTA 6》首波將登陸 PlayStation 5（PS5）、Xbox Series X 及 Xbox Series S，官方目前尚未公布 PC 版上市日期，也沒有確認是否推出 Nintendo Switch 2 版本。
對於習慣使用電腦遊玩的玩家來說，現階段仍得等待 Rockstar 後續消息，參考過去系列作品，《GTA 5》最初於PS3、Xbox 360推出，PC 版則晚了約1年半才上市；Rockstar Games 的《碧血狂殺2》也在主機版推出約1年後才登陸PC。
《GTA 6》台灣數位版共推出標準版、終極版2種選擇，標準版售價為2320元，終極版則為2900元，兩者價差580元；標準版包含完整遊戲內容，適合主要想體驗雙主角劇情的玩家；終極版則額外收錄多項專屬內容，包括特殊載具、武器、服裝，以及改裝商店、沙龍等遊戲內設施。
值得注意的是，玩家不一定要一開始就購買終極版，Rockstar 也提供標準版升級至終極版的選項，之後可透過 PlayStation Store 或 Xbox 商店另外購買升級內容。符合官方指定購買期間的數位版玩家，還可獲得「罪惡市復古包」（Vintage Vice City Pack）預購獎勵，內容包含經典車輛、車庫、服裝、髮型及專屬武器塗裝。
《GTA 6》遊戲容量最高可達212GB，實際需求則可能因平台及版本有所不同，對於主機儲存空間較小的玩家來說，將是一大考驗，尤其 Xbox Series S 部分機型的內建儲存空間有限，安裝前最好先確認剩餘容量，刪除暫時不玩的遊戲，避免上市後才發現空間不足。
建議玩家至少預留212GB以上的可用空間，並保留額外緩衝，以免更新或其他安裝需求影響遊玩。
若想收藏《GTA 6》實體盒裝的玩家也要特別注意，本作實體版採取「盒裝序號」形式，包裝內附有遊戲下載序號，並沒有提供實體光碟，換句話說，即使購買實體盒裝版本，玩家仍須透過網路兌換序號、下載完整遊戲，並準備足夠的主機儲存空間。
《GTA 6》實體版已經在11月12日起，陸續於零售通路供貨，標準版盒裝同樣可以在兌換序號後取得遊戲。Rockstar 也預告，將於遊戲上市當天在官方網站提供可列印的遊戲封面及雷歐奈達州地圖，讓玩家免費下載收藏。
《GTA 6》故事舞台設定於虛構的美國雷歐奈達州（Leonida），其中最具代表性的城市就是系列經典場景「罪惡市」（Vice City），以現實中的美國邁阿密為靈感打造，玩家將探索充滿陽光、海灘與犯罪活動的開放世界。
本作採用雙主角設定，由傑森（Jason）與露西亞（Lucia）共同擔綱。官方介紹指出，兩人原本以為只是一場簡單的行動，卻意外捲入橫跨整個雷歐奈達州的犯罪陰謀，面對接踵而來的危機，兩人必須更加依賴彼此才能全身而退。
從目前公開的預告片與遊戲畫面來看，本作除了延續系列招牌的犯罪、槍戰、飆車及開放世界探索，也將呈現更豐富的城市生活與角色互動。至於玩家最關心的線上模式，Rockstar目前尚未公布正式推出時間及詳細內容，首發資訊仍以單人劇情為主。