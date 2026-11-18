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選戰倒數10天，北市議員秦慧珠日前稱藍軍會「含淚投票」，讓一向溫和的蔣罕見說重話「不要貶低自己的城市」，昨天更全程0互動，受訪時秦也沒有站到蔣旁邊，秦昨在多個政論節目辯解，說含淚投票不是她憑空杜撰，是引述選民的談話；更說90年代前總統李登輝執政後就出現「含淚含血含恨含怨投票」，藍軍對選舉候選人、大環境不滿意，但熱愛國民黨，所以含淚投票。秦慧珠昨在《新聞面對面》稱，說藍軍最後會含淚投票，不是她憑空杜撰，而是剛好有一個延壽國宅的居民朋友，跟她說事情講到，所以我在中午接受媒體人尚毅夫的節目講了，結果引起一些人不高興，覺得都是高高興興去投票，怎麼會含淚投票。秦慧珠說，從90年代李登輝執政後含淚投票就出現，含淚含血含恨含怨投票，不是秦慧珠發明的，而是90年代很多次大選，藍軍心情表白，因為他對那次選舉候選人不滿意，歷史一直都有，也可能對大環境不滿意，但他熱愛中國國民黨、中華民國，為了黨不倒、國家繼續光榮壯大，所以投票，這歷史上都有，所以藍軍選民有人含淚投票、有人高興投票、有人充滿陽光、愉快、正向去投票都可以，只要出來投票就好。主持人謝震武追問稱對候選人不滿意是暗示講萬安？秦慧珠說，陽光照耀之下必然有陰影，所以要看陽光面也要看陰暗面，她沒有唱衰誰，很熱情的選民一定會出來投票，沉默螺旋的選民拜託你們出來投票，不想投票要放棄選舉的也拜託投蔣萬安一票。秦慧珠在三立的政論節目上也說，含淚投票是選民講的，她是引述他的話結果被打，那她都尊重，但「選民的感受是選民的感受」。