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遭爆曾與未成年女高中生交往 女方後因安非他命中毒死亡

認了曾入獄但否認偷餵毒 案件涉軍審均未公開

古振豐聲明：年少時確實觸法 但沒有毒品、過失致死罪

桃園市選委會：中選會已審定符合候選人資格

國民黨桃園市議員候選人古振豐近日被爆出，20多年前曾捲入一名未滿16歲女高中生施用毒品後死亡案件，其參選資格也進一步遭質疑。對此，古振豐昨（17）日聲明坦承年少時曾因與未成年人發生性行為而觸法，相關刑責早已執行完畢，強調自己並未因《毒品危害防制條例》、過失致死或《選罷法》遭判刑。桃園市選委會也回應，中選會已於今年10月16日完成資格審查並正式通知，古振豐符合本次市議員候選人資格。《自由時報》昨報導，古振豐20多年前當兵期間，曾與一名未滿16歲的女高中生交往，雙方多次發生性行為，女方也曾懷孕並接受墮胎手術。該報導更稱，古振豐服兵役期間即曾因涉入毒品案件，經國防部北部地方軍事法院桃園分院裁定觀察、勒戒，卻仍持續施用毒品。直到2002年1月22日，古振豐休假與女友相聚，為追求刺激及增加興奮感，涉嫌將甲基安非他命摻入食物中，被不知情的女友吃下。隔日凌晨女方出現抽搐、發熱等症狀，之後送醫不治。解剖結果顯示，死因為安非他命類藥物急性中毒。案件後續進入軍事司法程序，古振豐當時也遭檢方以殺人、遺棄、妨害性自主等罪嫌起訴。報導也指出，古振豐傳出當年開庭時，雖坦言造成女方懷孕進而實施墮胎手術，但否認讓不知情的女友服用毒品。不過，由於案件涉及當年軍事審判，相關判決資料目前並未完整公開，外界無法僅憑現有資料確認古振豐最後定讞的全部罪名與刑度，僅知古振豐於20多年前入獄服刑，後獲准假釋出獄。面對外界質疑，古振豐昨透過臉書發表聲明表示，「於剛成年時，對於年少男女間感情不甚了解，誤觸法網」，相關案件已經司法審判並執行完畢。他對於當年行為應負的責任從未迴避，也不會因雙方當時有長期交往關係，就否認相關行為所涉及的法律責任，以及對他人造成的傷害。然而古振豐強調，自己並沒有因違反《毒品危害防制條例》、過失致死及《公職人員選舉罷免法》等罪名遭判刑，呼籲外界不要再傳播相關說法。古振豐也表示，事情雖已過去20多年，他仍願意再次向相關家屬表達歉意，並會持續努力與家屬取得聯繫，希望妥善協助後續，以彌補過去錯誤。隨著事件曝光，古振豐是否仍具有參選資格受到關注。桃園市選委會昨對此表示，依《公職人員選舉罷免法》規定，直轄市議員候選人的資格審定權責在中央選舉委員會，中選會已於今年10月16日正式發文通知審定結果，確認古振豐符合本次市議員候選人資格，因此目前其候選人資格仍然有效。