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▲「《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN KAOHSIUNG》演唱會高雄場」接駁車資訊（圖／高雄市政府提供）

▲「《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN KAOHSIUNG》演唱會高雄場」離場乘車指南（圖／高雄市政府提供）

▲「《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN KAOHSIUNG》演唱會高雄場」交通改道建議（圖／高雄市政府提供）

《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN KAOHSIUNG》演唱會高雄場預計將於明（19）日登場，包含11月21日、11月22日，共3天，在高雄國家體育場（高雄世運主場館）開唱。高雄市交通局也宣布最新的交通指南與交通管制資訊。《NOWNEWS今日新聞》整理交通指南、接駁車、機車停車場、交通管制措施等資訊，眾大的ARMY要收藏，路過的民眾也該速記。▪️搭乘捷運至R17世運站，出站步行約5至8分鐘即可抵達會場▪️有接送需求者，可步行至R17世運站臨時計程車排班區(左楠路宏南新村前)上下車▪️15:00~19:00 進場：世運主場館（乘車處：臺鐵新左營站出來的公車站）▪️21:30~23:30 離場：高鐵左營/臺鐵新左營站（乘車處：世運大道南側）高雄市交通局提到，翠華路設有寬敞人行道，若是離場時不想搭乘交通工具，可慢慢從會場步行至高鐵左營站，時間約30分鐘內。：11月19日、11月21日、11月22日每日8:00～23:00：左楠路(捷運站以北)兩側 、左楠路(捷運站以南)東側、軍校路(世運大道至海功路)西側、軍校路西側眷村(緯一路至緯四路)：11月19日、11月21日、11月22日每日8:00～24:00管制區內汽機車禁止通行及停放（緊急救護、執行公務及接駁車輛除外），包含左楠路、翠華路、軍校路及國道10號周邊預期車多，由員警視情況進行交管疏導 。高雄市交通局表示，要避開車多路段建議改道。民族路、博愛路、高鐵路、新台17(楠海路、海富路、海平路)：加昌路、新莊一路、水管路📍YouBike國家運動訓練中心大門、世運大道、捷運世運站（1號出口）、世運主場館於暫停營運期間無法借還車！