全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）即將於11月19日上市，沒想到遊戲還沒開賣，竟傳出玩家犯罪真的要「坐牢」！近日國外社群瘋傳，《GTA 6》將加入全新「監獄系統」，玩家遭到警察逮捕後，不只能被送上法庭審判，最重還可能被關進監獄長達1小時，甚至連退出遊戲都無法逃避刑期。消息曝光後迅速引發討論，網路上也出現越獄、聘請律師等各種玩法猜測。
《GTA 6》犯罪真的要坐牢？監獄系統5大規定瘋傳
近日 X 用戶「El Borto」（@bortinez_）於11月15日發文，聲稱《GTA 6》將加入全新監獄系統，與歷代作品遭到逮捕後直接出現在警察局外不同，新作可能讓玩家真正體驗犯罪後的法律程序。
根據貼文說法，這套監獄系統包含5大規定：
📌被捕不會直接重生： 玩家遭到警方逮捕後，不再直接出現在警察局外。
📌必須接受法庭審判： 被捕後將面臨犯罪指控，並進行快速審判。
📌有罪就得進監獄： 一旦判決成立，玩家就必須實際服刑。
📌刑期最長1小時： 依照犯罪嚴重程度，刑期從5分鐘至1小時不等。
📌退出遊戲也沒用： 玩家即使關閉遊戲，也無法跳過刑期，必須等待服刑結束。
這項爆料隨後被其他社群帳號轉傳，甚至傳回台灣 Threads。有玩家直呼「GTA 6玩家真的千萬要小心啊」，也有人分享自己曾在生活模擬遊戲《inZOI》體驗過坐牢的經驗，對這項傳聞感到相當好奇。
《GTA 6》監獄還能越獄？網路瘋猜律師、減刑玩法
除了這次瘋傳的強制坐牢1小時，關於《GTA 6》監獄玩法，網路上早已出現各種猜測。過去就有玩家提出，希望新作能加入更真實的犯罪懲罰制度，例如依照通緝等級決定刑期，甚至聘請律師協助減刑；也有人期待監獄不只是等待倒數的地方，而是能夠探索、與其他囚犯互動，甚至策劃越獄，讓被捕本身也變成一項遊戲挑戰。
這些想法之所以引發討論，與《GTA》系列一貫的犯罪玩法有關。玩家過去可以在開放世界中搶車、與警方追逐，甚至引發大規模通緝，但遭到逮捕後，通常只需要付出金錢或裝備損失等代價，就能重新開始。
如果新作真的要求玩家坐牢1小時，等於玩遊戲也得遵守現實世界的法律程序。不過，無論是律師減刑、監獄探索或越獄玩法，目前都僅止於玩家構想與網路猜測，尚未獲得官方證實。
《GTA 6》監獄系統是真的？Rockstar開發主管早已給答案
不過，這項傳聞可能讓期待全新監獄玩法的玩家失望。根據 IGN 於10月7日公開的Rockstar North 開發主管 Rob Nelson 專訪，當時記者就曾直接詢問，如果《GTA 6》主角 Jason 或 Lucia 遭到警察逮捕，會發生什麼事？
Rob Nelson 回答，角色被捕後仍會顯示系列熟悉的「Busted」（被捕）畫面，接著重新開始或重生，並沒有提到法庭審判或強制坐牢的機制。目前 Rockstar Games 尚未針對這波「坐牢1小時」傳聞另行發表聲明，究竟《GTA 6》是否還藏有未公開的監獄玩法，仍有待11月19日遊戲正式上市後揭曉。
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近日 X 用戶「El Borto」（@bortinez_）於11月15日發文，聲稱《GTA 6》將加入全新監獄系統，與歷代作品遭到逮捕後直接出現在警察局外不同，新作可能讓玩家真正體驗犯罪後的法律程序。
根據貼文說法，這套監獄系統包含5大規定：
📌被捕不會直接重生： 玩家遭到警方逮捕後，不再直接出現在警察局外。
📌必須接受法庭審判： 被捕後將面臨犯罪指控，並進行快速審判。
📌有罪就得進監獄： 一旦判決成立，玩家就必須實際服刑。
📌刑期最長1小時： 依照犯罪嚴重程度，刑期從5分鐘至1小時不等。
📌退出遊戲也沒用： 玩家即使關閉遊戲，也無法跳過刑期，必須等待服刑結束。
這項爆料隨後被其他社群帳號轉傳，甚至傳回台灣 Threads。有玩家直呼「GTA 6玩家真的千萬要小心啊」，也有人分享自己曾在生活模擬遊戲《inZOI》體驗過坐牢的經驗，對這項傳聞感到相當好奇。
除了這次瘋傳的強制坐牢1小時，關於《GTA 6》監獄玩法，網路上早已出現各種猜測。過去就有玩家提出，希望新作能加入更真實的犯罪懲罰制度，例如依照通緝等級決定刑期，甚至聘請律師協助減刑；也有人期待監獄不只是等待倒數的地方，而是能夠探索、與其他囚犯互動，甚至策劃越獄，讓被捕本身也變成一項遊戲挑戰。
這些想法之所以引發討論，與《GTA》系列一貫的犯罪玩法有關。玩家過去可以在開放世界中搶車、與警方追逐，甚至引發大規模通緝，但遭到逮捕後，通常只需要付出金錢或裝備損失等代價，就能重新開始。
如果新作真的要求玩家坐牢1小時，等於玩遊戲也得遵守現實世界的法律程序。不過，無論是律師減刑、監獄探索或越獄玩法，目前都僅止於玩家構想與網路猜測，尚未獲得官方證實。
不過，這項傳聞可能讓期待全新監獄玩法的玩家失望。根據 IGN 於10月7日公開的Rockstar North 開發主管 Rob Nelson 專訪，當時記者就曾直接詢問，如果《GTA 6》主角 Jason 或 Lucia 遭到警察逮捕，會發生什麼事？
Rob Nelson 回答，角色被捕後仍會顯示系列熟悉的「Busted」（被捕）畫面，接著重新開始或重生，並沒有提到法庭審判或強制坐牢的機制。目前 Rockstar Games 尚未針對這波「坐牢1小時」傳聞另行發表聲明，究竟《GTA 6》是否還藏有未公開的監獄玩法，仍有待11月19日遊戲正式上市後揭曉。