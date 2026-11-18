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國民黨立委王鴻薇堂妹「基金女王」王鴻嬪因不滿和平新生天橋拆除，表態「拒投蔣萬安」，引發討論。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（18）日表示，市府應清楚交代為何未遵守程序，以及面對市民時態度為何如此傲慢。沈伯洋日前因身體不適，臨時取消花市拜票行程，今在議員李建昌、何孟樺、王孝維及議員候選人高嘉瑜、陳又新一同赴花市掃街。現場懸掛「3PUMA」氣球迎接沈伯洋，更有商家特別準備花圈讓沈伯洋戴上，沿途受到店家熱情歡迎，現場氣氛熱絡。沈伯洋表示，真的很不好意思上次取消花市行程，今天來則是想了解店家的意見。媒體關心，因不滿市府拆除新生和平天橋程序，「基金女王」王鴻嬪在社群表態拒投蔣萬安。沈伯洋說，重點不是王鴻嬪是誰的親人，而是作為獨立的市民，針對圓環、天橋等事件，王鴻嬪發表作為市民的看法，市府也應該清楚說明，拆除新生和平天橋為何沒有遵守程序，以及態度傲慢的原因。網紅愛莉莎莎專訪沈伯洋的影片昨上線，沈伯洋指出，希望透過青年、住宅政策說服愛莉莎莎，也很高興愛莉莎莎在節目中分享被哪些政策打動，選舉最終仍應回歸政策主張。媒體詢問，蔣萬安將選前之夜命名為「光榮台北」？沈伯洋表示，從「安心遊行」到「光榮台北」，感覺像是在說台北現在不令人安心、也不令人光榮，「每個人的中文邏輯不太一樣，我們都尊重」。沈伯洋強調，從食安、兒虐到基泰大直案，他始終站在市民這一邊，透過肥皂箱傾聽市民聲音，面對兒虐與第一線社工的困境，也第一時間與社工對談，反觀蔣萬安，保護市民不應只有嘴巴講但都不做。媒體提及，疑似有心人士以AI竄改沈伯洋的選舉公報，遮住政見並更換QR Code，相關社群貼文現已刪除。沈伯洋表示，偽造、變造行為於法不合，尤其選戰進入最後階段，容易造成選民誤會，希望不要再發生類似情況。