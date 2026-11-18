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台積電員工禮掀話題 金點設計獎肯定

工程團隊破解曲面屋頂難題 保留魔毯流線

▲臺中國際會展中心的「飄揚魔毯」屋頂高低起伏，各區坡度與高度不一。(圖／大同提供）

大同經典電鍋因入選台積電員工禮而引發網路熱議的「11人份全不鏽鋼電鍋（曜石灰）」，榮獲金點設計獎產品設計類標章。另，大同旗下大同智能子公司尚新能源承作的「臺中國際會展中心太陽光電系統」，則獲經濟部能源署首屆「傑出多元綠能獎」的優良屋頂型系統獎。台積電福委會今年員工禮六選一，其中大同「11人份全不鏽鋼電鍋」是大同特別設計產品，將半導體晶圓意象融入經典家電，內部蒸盤更以晶圓造型呈現，鍋身以灰黑色調搭配亮銀電路圖騰，鍋蓋把手融入台積電專屬識別。曝光後迅速引發網友討論，網友笑稱，用這款電鍋蒸出來的食物「良率應該很高」，更曾出現網路賣場開價9,999元的話題。此次獲得金點設計獎產品設計類標章，也讓大同經典家電的創新設計獲得肯定。金點設計獎由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，2026年吸引全球23個地區參與，最終共有474件作品獲頒設計標章，並取得角逐最高榮譽年度最佳設計獎的資格。另一方面，大同智能旗下尚新能源承作的臺中國際會展中心太陽光電系統，則以克服特殊曲面屋頂施工挑戰獲得光鐸獎肯定。會展中心以「飄揚魔毯」為設計意象，屋頂高低起伏、各區坡度不一，工程團隊在規劃光電板時，並未一味追求最大鋪設面積，而是依照建築圖面高點線重新界定設置範圍，主動讓出部分原本可利用的面積，讓4,945片光電板順應屋頂曲線配置，保留從高處俯瞰時「飄揚魔毯」的流線美感。該案場裝置容量達1,903.825kWp；為確保設備穩固及屋頂安全，工程團隊採用固定夾具搭配L型增高座連接屋面，並透過三維模型檢核結構受力，同時配合屋頂工程進度分區施工，最終完成光電系統建置，讓綠能設施融入建築設計之中。大同智能曾以苗栗後龍滯洪池案場，獲得光鐸獎優良地面型系統獎，淡海輕軌機廠則曾獲光鐸獎優良屋頂型系統優選肯定。