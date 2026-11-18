為了吸引更多韓國觀光客來台，交通部觀光署邀請主演《背著善宰跑》的韓國人氣女星金惠奫（김혜윤），擔任2026－2027年台灣觀光代言人，在韓國機場、地鐵首爾站等地點，播放她來台灣拍攝的「大滿足」觀光宣傳影片。不只吸引韓國旅客，連台灣網友都在Threads上直呼大受感動，「質感太好，看著看著就哭了」，爆紅掀起熱烈迴響。《NOWnews今日新聞》整理一系列4大主題亮點、YouTube播放連結一次掌握。
韓國推出「大滿足」台灣宣傳影片爆紅！金惠奫帶路玩遍全台
依據觀光署最新統計，115年1至9月韓國旅客來台已達68萬4,236人次，韓國持續為臺灣重要的國際觀光客源市場。為積極拓展韓國觀光市場，觀光署全新宣傳影片以「台灣百Ways」為核心概念，主打「任何人、任何時刻都『大滿足』」（大滿足音同：台灣）。
透過金惠奫生動細膩的演出，透過不同旅行情境，散發韓國民眾喜愛的「台灣感性」；片中她親切、自然且充滿活力的形象，讓人忍不住心臟爆擊，成功吸引話題。
觀光署陳玉秀署長表示，台韓航程便利、文化交流密切，臺灣不僅擁有豐富的自然景觀、特色美食與城市文化，更有溫暖的人情味及休閒療癒的生活氛圍。
質感好到台人也看哭！觀光署「大滿足」影片4大主題、播放連結
沒想到宣傳影片一出，不只吸引韓國旅客，連台灣網友都大受感動，盛讚畫面色調唯美、運鏡媲美電影，相當有共鳴，在Threads上直呼「質感太好，看著看著就哭了」、「把台灣拍得好美，連台灣人都想立刻出發」。
更釣出眼尖的網友分析，有別於過去只會強調知名地標或傳統符號的形式，這次的宣傳片深刻融入了台灣獨特的溫暖人情味、休閒療癒的生活氛圍以及巷弄街角的真實呼吸感，成功喚起台灣人對家鄉土地的驕傲與共鳴，真切感受到，無論是哪種旅伴都能找到適合的玩法。
◾️姊弟篇（台南美食與日常）：15秒、30秒
主打結伴吃貨行程，帶領觀眾走訪台南品嚐餡肉餅、意麵、綠豆沙、滷肉飯與蚵仔煎。片中更巧妙融入「台灣發票可以對獎」的在地文化，讓一張消費明細成為旅途中的驚喜彩蛋。
◾️朋友篇（南部與離島海景）：15秒、30秒
將鏡頭轉向陽光與海洋，串聯墾丁、澎湖、小琉球與屏東佳樂水。湛藍的海島風景搭配好友同行的歡笑，展現台灣海岸線的度假魅力。
◾️家族篇（南投山林慢活）：15秒、30秒
步調放慢，帶領家人走訪南投合歡山、溪頭與集集，並安排品嚐日月潭紅茶。呈現高山綠意與小鎮風光，提供都會與美食之外的療癒選擇。
◾️獨旅篇（高雄港都探索）：15秒、30秒
以高雄為舞台，一個人漫遊果貿社區、三鳳宮、高雄流行音樂中心與美麗島站。將街區生活、宗教廟宇、城市建築與港灣景色完美融合，展現充滿人情味與自在的高雄日常。
搶攻韓國人來台旅遊商機！4大黃金播放地點曝光
為了進一步搶攻年底聖誕節、2027年農曆春節與第一季的旅遊商機，這4支宣傳影片（分為15秒與30秒版本）將在韓國當地的黃金人潮節點全面大放送，主要播放地點包含：
1、韓國金浦機場
2、首爾弘大入口站周邊商圈
3、釜山KTX車站
4、全韓國樂天影城（Lotte Cinema）
除了強力的影音曝光，觀光署也針對韓國自由行旅客推出「重遊台灣．福氣加倍」抽獎活動，符合資格的重遊客與同行親友合計最高可獲新台幣8,000元消費金。透過高質感的代言人影片與實質回饋雙管齊下，盼能將台灣列為韓國旅客冬季海外旅遊的首選。
我是廣告 請繼續往下閱讀
依據觀光署最新統計，115年1至9月韓國旅客來台已達68萬4,236人次，韓國持續為臺灣重要的國際觀光客源市場。為積極拓展韓國觀光市場，觀光署全新宣傳影片以「台灣百Ways」為核心概念，主打「任何人、任何時刻都『大滿足』」（大滿足音同：台灣）。
透過金惠奫生動細膩的演出，透過不同旅行情境，散發韓國民眾喜愛的「台灣感性」；片中她親切、自然且充滿活力的形象，讓人忍不住心臟爆擊，成功吸引話題。
觀光署陳玉秀署長表示，台韓航程便利、文化交流密切，臺灣不僅擁有豐富的自然景觀、特色美食與城市文化，更有溫暖的人情味及休閒療癒的生活氛圍。
沒想到宣傳影片一出，不只吸引韓國旅客，連台灣網友都大受感動，盛讚畫面色調唯美、運鏡媲美電影，相當有共鳴，在Threads上直呼「質感太好，看著看著就哭了」、「把台灣拍得好美，連台灣人都想立刻出發」。
更釣出眼尖的網友分析，有別於過去只會強調知名地標或傳統符號的形式，這次的宣傳片深刻融入了台灣獨特的溫暖人情味、休閒療癒的生活氛圍以及巷弄街角的真實呼吸感，成功喚起台灣人對家鄉土地的驕傲與共鳴，真切感受到，無論是哪種旅伴都能找到適合的玩法。
◾️姊弟篇（台南美食與日常）：15秒、30秒
主打結伴吃貨行程，帶領觀眾走訪台南品嚐餡肉餅、意麵、綠豆沙、滷肉飯與蚵仔煎。片中更巧妙融入「台灣發票可以對獎」的在地文化，讓一張消費明細成為旅途中的驚喜彩蛋。
◾️朋友篇（南部與離島海景）：15秒、30秒
將鏡頭轉向陽光與海洋，串聯墾丁、澎湖、小琉球與屏東佳樂水。湛藍的海島風景搭配好友同行的歡笑，展現台灣海岸線的度假魅力。
◾️家族篇（南投山林慢活）：15秒、30秒
步調放慢，帶領家人走訪南投合歡山、溪頭與集集，並安排品嚐日月潭紅茶。呈現高山綠意與小鎮風光，提供都會與美食之外的療癒選擇。
◾️獨旅篇（高雄港都探索）：15秒、30秒
以高雄為舞台，一個人漫遊果貿社區、三鳳宮、高雄流行音樂中心與美麗島站。將街區生活、宗教廟宇、城市建築與港灣景色完美融合，展現充滿人情味與自在的高雄日常。
為了進一步搶攻年底聖誕節、2027年農曆春節與第一季的旅遊商機，這4支宣傳影片（分為15秒與30秒版本）將在韓國當地的黃金人潮節點全面大放送，主要播放地點包含：
1、韓國金浦機場
2、首爾弘大入口站周邊商圈
3、釜山KTX車站
4、全韓國樂天影城（Lotte Cinema）
除了強力的影音曝光，觀光署也針對韓國自由行旅客推出「重遊台灣．福氣加倍」抽獎活動，符合資格的重遊客與同行親友合計最高可獲新台幣8,000元消費金。透過高質感的代言人影片與實質回饋雙管齊下，盼能將台灣列為韓國旅客冬季海外旅遊的首選。